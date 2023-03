Asia Ortega è una giovane attrice, ballerina e modella spagnola. Vediamo, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Asia Ortega: chi è?

Asia Ortega Leiva, conosciuta come Asia Ortega, è nata a Barcellona, in Spagna, il 18 maggio del 1995, è perciò del segno del Toro ed è alta un metro e sessantasette centimetri. Suo padre è argentino e di lavoro fa il clown circense, mentre sua madre è un’attrice catalana. Fin da piccola si è appassionata al mondo della danza, oggi è infatti una ballerina professionista di flamenco. Ha un gruppo di flamenco chiamato LaChungaMusic. Nel 2019, al Conservatorio del Liceu di Barcellona, è andato in scena il suo spettacolo di Flamencura, insieme alla compagnia BigBang. Questa rappresentazione prevedeva un mix di elementi classici di una band jazz e un tablao di flamenco.

Asia Ortega: la carriera

A solo nove anni Asia Ortega ha partecipato al cortometraggio “Clown” diretto da Stephen Lynch, ma il suo esordio nel mondo della recitazione è avvenuto nel 2017, vestendo i panni di Silvia in un episodio della serie televisiva “Centro Medico“. Il debutto al cinema è arrivato l’anno successivo, nel 2018, quando Asia Ortega ha interpretato Gloria nel film “Quando gli angeli dormono“, diretto da Gonzalo Bendala e prodotto da Aralan Films. Negli anni a seguire ha interpretato diversi ruoli sia al cinema che alla televisione, come Sara, nel film “Tuo figlio” con José Coronado e diretto da Miguel Angel Vivas, Florencia “Flor” Vilamayor nella serie televisiva “Le ragazze dell’hockey“, Novia Pueblo nel film “Mainazidos – Nella valle della morte” e Sole nel film “Hasta el cielo” di Daniel Carparsoro.

Il primo ruolo da protagonista lo ottiene nel 2021. Asia Ortega ha infatti vestito i panni di Amaia Torres nella serie televisiva “La scuola dei misteri” (El Internado: Las Cumbres). La giovane attrice spagnola ha dichiarato che la parte più difficoltosa di questa interpretazione è stata il fatto che Amaia Torres avesse problemi di udito. Le sono state date delle cuffie su misura e ha dovuto lavorare molto su odori e musica. Asia Ortega ha anche parlato con persone con problemi di udito in modo da riuscire a interpretare al meglio il personaggio di Amaia Torres. Per riuscire inoltre a incanalare tutta la rabbia del personaggio di Amaia, Asia Ortega ha detto di essersi rivolta a se stessa quindicenne, quando stava attraversando un momento di cambiamento.

Il 17 marzo 2023 uscirà su Netflix la nuova serie televisiva “Hasta el cielo“, una sorta di sequel del film, sempre con Daniel Carparsoro alla regia, nella quale Asia Ortega vestirà ancora i panni di Sole, la quale, dopo essere rimasta vedova, rifiuterà la protezione del padre Rogelio, un pericoloso trafficante, e cercherà di guadagnarsi la fiducia dei membri della banda del defunto marito, con l’obiettivo di poter partecipare insieme a loro a nuovi colpi.

Asia Ortega: vita privata

Non si hanno molte notizie riguardanti la vita privata di Asia Ortega, né se abbia o meno un compagno, se volete saperne di più potete seguire il suo profilo Instagram ufficiale, che vanta oltre 145mila follower.