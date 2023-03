José Coronado è un attore e doppiatore spagnolo. Vediamo, all’interno di questo articolo, di conoscerlo meglio.

José Coronado: chi è?

José Maria Coronado Garcia è nato a Madrid, in Spagna, il 14 agosto del 1957. Oggi ha 65 anni, è del segno zodiacale del leone ed è alto un metro e settantanove centimetri. Nel corso della sua carriera come attore ha preso parte a tantissime differenti produzioni, circa un’ottantina, a partire dagli anni Ottanta. Celebre il ruolo di Chus nella serie televisiva “Hermano del leche”, quello di Luiz Sanz nella serie televisiva “Periodistas“, poi ancora il ruolo di Joaquìn de la Torre nella serie Tv “Acusados“, quello di Santos Trinidad nel film “No habra paz para los malvados”, ruolo che tra l’altro ha fatto sì che vincesse il Premio Goya come miglior attore protagonista, e infine quello di Fran Peyòn, nella serie televisiva “Il Principe – Un amore impossibile“.

José Coronado: film e serie tv su Netflix e Amazon Prime

Sulla piattaforma streaming Netflix, alla quale si può accedere solo abbonandosi, sono presenti alcuni film e serie televisive con José Coronado nel cast. Nel 2013 ha recitato nel film “El Amor no es lo que era” con alla regia Gabi Ochoa e nel 2018 è il protagonista nel film “Tuo figlio” di Miguel Angel Vivas, dove interpreta Jaime Jimenez, un uomo cui la vita va in pezzi quando, a seguito di un pestaggio avvenuto in una discoteca, suo figlio di diciassette anni rimane in uno stato vegetativo e, non ricevendo supporto dalla polizia, Jamie deciderà di farsi giustizia da solo. Altro film presente su Netflix è “La famiglia ideale“, dove José Coronado veste i panni di Miguel.

Per quanto invece riguarda le serie televisive, su Netflix troviamo: “Vivere senza permesso“, serie di due stagione che vede Coronado nei panni del protagonista Nemo Bandeira, uomo d’affari ma in realtà narcotrafficante del cartello galiziano. Quando gli viene diagnosticato l’Alzheimer, Bandeira dovrà cercare il suo successore. In “Suburbia killer” veste i panni di Teo Aguillar, in “La ragazza di neve“, serie tv che ha avuto un enorme successo, interpreta Eduardo, collega di lungo corso della giornalista Miren. Infine nella serie televisiva “Entrevìas” interpreta Tirso Abantos, un veterano di guerra che dovrà salvare la nipote e proteggere il proprio quartiere da una gang di malviventi.

Anche su Amazon Prime sono presenti film con José Coronado, come “Lo sguardo dell’altro” con Laura Morante, “Goya“, dove interprea il famoso pittore spagnolo, “L’uomo dai mille volti” e “Box 314 – La rapina di Valencia“. Per poter guardare questi film è necessario sottoscrivere l’abbonamento a Prime su Amazon.

José Coronado: vita privata

José Coronado è l’ex compagno della attrice e stilista Paola Dominguìn (sorella di Miguel Bosé poiché figlia di Lucia Bosé e Luis Miguel Dominguìn), dalla quale ha avuto un figlio, l’attore oggi trentacinquenne Nicolàs Coronado. José Coronado e suo figlio hanno recitato insieme nel film “El amor no es lo que era“.

José Coronado è stato anche compagno della cantante a attrice spagnola Mònica Molina.

Potete seguire José Coronado sul suo profilo Instagram ufficiale, che vanta oltre 233mila follower.