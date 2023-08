Asciugacapelli da viaggio: i modelli più comodi per le vacanze

in forma pieghevole o a batteria, sono alcuni dei migliori modelli di asciugacapelli da viaggio da portare in vacanza.

Quando si è in vacanza non sempre i capelli risultano impeccabili o si riesce ad acconciarli nel modo migliore. Per una chioma impeccabile, si ha bisogno dei migliori strumenti a disposizione come l’asciugacapelli da viaggio che permette di fornire benefici e vantaggi. Vediamo alcuni di quelli più compatti e adatti per la vacanza.

Asciugacapelli da viaggio

Sono un accessorio molto importante e fondamentale da portare durante le vacanze, anche perché permettono di avere dei capelli in forma splendida proteggendoli nel modo giusto dai raggi del sole. Sono gli asciugacapelli da viaggio, accessori molto importanti anche perché comodi e poco ingombranti che stanno benissimo nel beauty case.

Sono efficienti, occupano poco spazio in valigia o nello zaino, oltre a essere sicuramente funzionali e performanti. In hotel o negli alberghi non è sempre facile trovare dei phon che siano efficaci o adatti, quindi l’idea di portarne uno con sé portatile è assolutamente raccomandabile e soprattutto una valida scelta.

Gli asciugacapelli non sono soltanto utili in caso di viaggio o durante le vacanze, ma possono anche essere adatti in seguito a un viaggio di lavoro in vista di una riunione in modo da essere impeccabili. Permettono poi di dare un ritocco rapido se si è passato tutto il giorno sotto la pioggia e sono anche adatti per la piscina o la palestra.

Asciugacapelli da viaggio: caratteristiche

Al momento della scelta degli asciugacapelli da viaggio, bisogna considerare una serie di caratteristiche per capire quale sia il modello maggiormente adatto per le proprie esigenze e acconciatura. Prima di tutto, meglio puntare su modelli piccoli e compatti, ma efficaci. Si consiglia poi il manico pieghevole in modo da poterlo regolare.

Per quanto riguarda le dimensioni, sono sicuramente piccoli con un peso leggero che passa tra i 300 e i 700 grammi circa. Oltre ai classici modelli da collegare alla presa di corrente, ci sono anche tipologie che funzionano a batteria e che risultano essere ancora più piccoli, quindi maggiormente compatti per stare in valigia.

Oltre agli asciugacapelli da viaggio, nella confezione sono anche inclusi una serie di accessori come il diffusore o altri strumenti utili per lo styling e la piega. Sono accessori altrettanto importanti e di dimensioni piccole adatte da stare in una borsa o zainetto in modo da non occupare troppo spazio. La potenza è un altro fattore da considerare e varia in base alla lunghezza del capello.

per esempio, una potenza da 750 watt si adatta bene a capelli medio corti, in caso di chioma più lunga ovvio che anche la potenza andrà ad aumentare. Ognuno poi ha varie funzionalità, come la regolazione della temperatura, il voltaggio che sono fattori da valutare per scegliere il modello maggiormente indicato per le proprie esigenze.

Asciugacapelli da viaggio: offerte Amazon

Un accessorio importante a disposizione in vari modelli e marchi su Amazon con prezzi a basso costo. Basta cliccare sulla foto per visualizzare le caratteristiche del prodotto. La classifica qui sotto mostra i tre migliori asciugacapelli da viaggio tra i più compatti con una descrizione di ciascun articolo e le qualità di ogni strumento.

1)Liuwid asciugacapelli ionico professionale

Un modello pieghevole e professionale indicato per il viaggio con ben tre impostazioni di velocità che permettono di asciugare rapidamente i capelli. Dotato di diffusore per lo styling e i capelli ricci. Si può regolare la velocità a seconda delle proprie esigenze. Sfrutta la tecnologia di controllo degli ioni evitando così di danneggiare la chioma. Molto leggero e portatile con maniglia pieghevole.

2)Beurer H25 asciugacapelli da viaggio

Dotato di impugnatura pieghevole e compatta, quindi perfetto per il viaggio. Funziona con tecnologia agli ioni garantendo capelli lucenti e morbidi grazie ai due livelli di velocità e di calore. Le dimensioni sono compatte, quindi indicato per la vacanza e dotato di bocchetta.

3)Remington asciugacapelli da viaggio

Un phon portatile e pieghevole dalle dimensioni maneggevoli e compatte. Dotato di ben 2 temperature e 2 velocità con diffusore in modo da acconciare i capelli e ottenere una buona piega. Le sue dimensioni compatte permettono di portarlo comodamente in valigia. Adatto per ogni capello e acconciatura.

