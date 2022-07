Antonino Spadaccino, noto come semplicemente Antonino, è un cantante italiano divenuto famoso dopo avere partecipato alla quarta edizione di Amici di Maria De Filippi nel 2004, vincendo poi l’intero programma.

Che cosa sappiamo di lui? Andiamo ripercorrere insieme le tappe della sua vita e della sua carriera professionale.

Antonino Spadaccino: informazioni biografiche e inizi di carriera

Antonino Spadaccino è nato a Foggia il 9 marzo 1983 sotto il segno dei Pesci attualmente ha 39 anni. Grazie al padre Antonino si avvicina al mondo della musica, cominciando a cantare da autodidatta per diletto.

Nel 2000 comincia la sua gavetta concreta con la partecipazione a diversi concorsi di canto. Sarà fondamentale per lui il 2004, l’anno in cui, dopo svariati provini, riesce a entrare a fare parte di una delle scuole più famose e importanti del mondo dei talent della televisione italiana: Amici di Maria De Filippi.

Inserito nella categoria Canto, Antonino comincia molto presto a farsi apprezzare dai professori e ha modo di duettare con voci importanti del panorama musicale italiano e internazionale: Gino Paoli, Ornella Vanoni, Lucio Dalla, Grazia di Michele, Michael Bublè e Ricky Fanté, sono alcuni dei nomi con i quali Antonino ha la possibilità di cantare.

La sua professionalità, la sua dedizione e la sua passione emergono puntata dopo puntata, fino a portarlo direttamente in finale: Antonino Spadaccino vince il programma.

Ha partecipato anche alla quarta serata del Festival di Sanremo 2005 insieme a Gigi d’Alessio con il brano L’amore che non c’è, mentre nel novembre dello stesso anno pubblica il suo primo singolo, intitolato Ce la farò, che arriva a toccare la terza posizione dei singoli più venduti in Italia e, in più, ottiene anche il disco d’oro con ben 15.000 copie vendute.

Il primo album, Antonino, arriva nel 2006, dal quale si estrapola il singolo Un ultimo brivido e Nel mio segreto profondo. È invece del 2008 il secondo album, Nero indelebile, che contiene il pezzo Resta come sei. Il 2008 è un anno fortunato per Spadaccino, poiché oltre a presentare il secondo album, vince anche il Premio Lucio Battisti come migliore cantante emergente.

I riconoscimenti internazionali

Antonino Spadaccino ha successo non solo in Italia: nel settembre 2009 vince il Festival Internazionale della Musica – Golden Stag a Brasov, in Romania, mentre insieme a Leda Battisti, Silvia Mezzanotte e Daniele Stefani incide Sarai, un singolo benefico in memoria di Tommaso Onofri.

Inoltre, nell’estate 2010 partecipa al Festival internazionale della Musica di Çeşme, in Turchia, vincendolo.

Il ritorno ad Amici e i successivi traguardi

Remore della bellissima esperienza ad Amici, Antonino Spadaccino partecipa all’undicesima edizione del programma all’interno di una competizione interamente dedicata agli ex concorrenti. Accade nel 2012 e tra eliminazioni e ripescaggi, ha anche modo di presentare il suo secondo singolo Resta ancora un po’, scritto da Emma Marrone: il brano raggiunge la posizione numero sei della classifica italiana.

Antonino Spadaccino però non si tira indietro da altre esperienze: partecipa nel 2014 come coach nel programma televisivo La pista di Flavio Insinna su Rai1, ma partecipa anche alla prima edizione di Bake Off Italia Celebrity Edition con Emma Marrone, vincendo il programma.

Nel 2016 ritorna con un nuovo singolo, Ali nere, anticipando il nuovo album Nottetempo. Nel 2020, infine, pubblica l’EP Christmas, in occasione del Natale.

Nel 2018 ha anche partecipato a X Factor Uk, ottenendo un super applauso dai giudici e conquistando il cuore di Robbie Williams.

Antonino Spadaccino a Tale Quale Show

La nuova edizione di Tale e Quale Show, prevista per settembre 2022, avrà come partecipante anche Antonino Spadaccino.

Tra novità, sorprese e puntate divertenti, il cantante foggiano farà ritorno sul grande schermo per dare prova del suo enorme talento: non vediamo l’ora di sentirlo (e vederlo).