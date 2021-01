La novità di quest’anno all’interno del format mediaset “La Pupa e il Secchione e viceversa” è la presenza di secchione e di pupi. Non ci si attiene più quindi allo standard dell’uomo intelligente e della donna bella, ma si mischiano le carte.

Ecco chi è una delle prime tre secchione di quest’anno: Silvia Gandini.

Chi è Silvia Gandini: una tra le prime tre secchione del programma

Silvia Gandini, 29 anni e originaria di Varese, ha frequentato ben cinque corsi di studi negli anni. Tra i suoi titoli di studio conta già 3 lauree triennali e due magistrali. Silvia si sta per laureare in Scienze Motorie, corso intrapreso per via della sua passione per il fitness e il suo passato da atleta.

Tuttavia è già nutrizionista, fisioterapista e osteopata.

Grazie alle sue conoscenze riguardanti diversi ambiti, Silvia segue gli atleti in tutti gli aspetti che concernono la loro carriera sportiva: preparazione fisica, mantenimento della forma e recupero dagli infortuni. Ha anche fondato un canale YouTube chiamato “Atletica Italiana” dove propone tutorial per il recupero muscolare.

L’obiettivo della Gandini è quello di sfatare il mito della donna che riesce a fare carriera solo in base alla sua estetica.

Dichiara inoltre di essere una persona piuttosto “bacchettona” sia con se stessa che con gli altri. Non ha vizi e non se ne concede, secondo lei la vita deve essere basata infatti su rigore e disciplina.

LEGGI ANCHE: Chi è Diego Verdegiglio, il professore de La Pupa e il Secchione 2021