Consigli pratici per la beauty routine quotidiana

Al mattino possono bastare anche pochi minuti davanti allo specchio per prendersi cura di sé. L’importante è farlo tutti i giorni! Con questi presupposti, oggi ... Leggi tutto

Al mattino possono bastare anche pochi minuti davanti allo specchio per prendersi cura di sé. L’importante è farlo tutti i giorni! Con questi presupposti, oggi parliamo della beauty routine quotidiana: vedremo pochi ma utili passaggi per tenere i prodotti a portata di mano e integrare nella propria giornata delle buone abitudini capaci di rendere più piacevole ogni momento dedicato alla bellezza, persino nelle giornate più piene e stressanti.

Mattina e sera? Sì, è essenziale trovare il proprio ritmo

Ovviamente una routine di bellezza deve adattarsi al tempo che si ha a disposizione, altrimenti diventa difficile seguirla. Come abbiamo detto, bastano anche solo pochi minuti al mattino per prendersi cura di sé. Ma è utilissimo farlo anche la sera. La mattina è il momento ideale per la detersione e l’applicazione della protezione solare per poi passare al make-up. La sera, invece, serve un po’ di tempo per struccarsi, detergere il viso e applicare una buona crema notte. Nel fine settimana, o quando si ha più tempo, si possono allungare questi momenti per fare maschere o trattamenti. L’importante è trovare i prodotti ideali e anche il giusto ritmo, così la pelle ci ringrazierà!

Come conservare i cosmetici?

I cosmetici andrebbero sempre conservati nei rispettivi contenitori che, generalmente, vengono scelti appositamente per ogni singolo prodotto. È sempre essenziale riporli in un luogo asciutto, lontano da luce intensa, termosifoni e altre fonti di calore. Proprio per questo è importante evitare di lasciare la trousse in automobile. Il frigorifero, invece, va considerato soltanto quando previsto dalle indicazioni del prodotto.

Per le piccole quantità di creme e balsami da portare in vacanza o a lavoro, si possono usare degli appositi vasetti in plastica per cosmetici. Questi ultimi devono essere sempre scelti con attenzione in quanto, oltre a essere destinati all’uso cosmetico, i contenitori cosmetici da viaggio devono essere compatibili con i prodotti da riporre al loro interno.

In ogni caso, dopo l’uso è fondamentale richiudere bene i tappi e rimuovere i residui dai bordi. È molto utile altresì prendere nota della data di apertura e controllare periodicamente il PAO: il simbolo del barattolo aperto che indica per quanti mesi si dovrebbe utilizzare il cosmetico dopo l’apertura.

Come organizzare i prodotti beauty?

L’organizzazione e la conservazione dei cosmetici vanno a pari passo, ed è sempre una buona soluzione partire da ciò che si ha già. È dunque utile svuotare la trousse e individuare cosa si utilizza davvero. A quel punto si potranno mettere i prodotti indispensabili in un vassoio, in un cestino e/o in un cassetto facilmente accessibile, separando le scorte e posizionandole da un’altra parte.

È utile disporre i prodotti nella sequenza di utilizzo: detersione, eventuali passaggi abituali, crema e protezione solare, make-up, etc. Per mantenere questa buona organizzazione è una buona soluzione dedicare cinque minuti, una volta alla settimana, a rimettere in ordine l’angolo beauty.

Gli errori da evitare con i prodotti cosmetici

Per usare e conservare meglio la maggior parte dei prodotti, ma anche per preservare l’igiene dei prodotti cosmetici, è importante evitare alcuni errori. A questo proposito, è consigliabile non mescolare formulazioni diverse o vecchi residui con un prodotto appena aperto (magari da una confezione per refill) e non aggiungere acqua al mascara secco. Se odore, colore o consistenza cambiano, è importante interrompere l’uso del prodotto piuttosto che continuare a usarlo.

È altresì essenziale evitare di applicare creme o trucco, senza aver lavato le mani. Se si usa una spatolina per prelevare il prodotto, è necessario mantenerla pulita e asciutta e non rimettere nel vasetto eventuali avanzi. In generale, tutti gli strumenti di make-up e skincare dovrebbero essere lavati periodicamente (seguendo le istruzioni del produttore) e lasciati asciugare completamente prima di usarli di nuovo

Una beauty routine quotidiana più piacevole e anche più sicura

Quelle che abbiamo appena visto sono attenzioni semplici ma efficaci. Insieme ai consigli beauty e alle accortezze di cui abbiamo parlato, aiutano a preservare i prodotti cosmetici e a migliorare la propria routine di bellezza. Perciò, prendete nota!