Scopri come l'attrice ha reinterpretato la Statua della Libertà in chiave gotica.

Anne Hathaway incanta con un look horror per Halloween

Con l’avvicinarsi di Halloween, le celebrità iniziano a sfoggiare i loro travestimenti più audaci e creativi. Quest’anno, Anne Hathaway ha catturato l’attenzione di tutti con una reinterpretazione inquietante della Statua della Libertà. La sua trasformazione ha lasciato i fan a bocca aperta, dimostrando ancora una volta la sua versatilità e il suo talento nel sorprendere il pubblico.

Un look da brivido

Anne ha scelto una parrucca biondo platino in stile bob, che incornicia il suo volto in modo audace. Questo elemento, insieme a un trucco che gioca sui toni scuri, ha creato un’immagine spettrale e affascinante. Le occhiaie nere, ottenute con un ombretto scuro, hanno conferito al suo sguardo un’aria misteriosa e inquietante, perfetta per la celebrazione di Halloween. Le labbra, dipinte di un intenso rossetto bordeaux, hanno completato il look, aggiungendo un tocco di eleganza gotica.

Dettagli che fanno la differenza

Il travestimento di Hathaway non si limita solo al trucco e alla parrucca. Ha indossato una t-shirt con la scritta “Boo York City”, un gioco di parole che richiama la famosa città americana in chiave dark. A questo si aggiunge una giacca di pelle nera, che conferisce un tocco rock e ribelle al suo outfit. La corona ispirata alla Statua della Libertà, indossata con disinvoltura, completa il look, rendendola irriconoscibile e affascinante.

Un successo virale sui social

Il post su Instagram, in cui Anne Hathaway mostra il suo look spettrale, ha rapidamente raccolto milioni di like e commenti entusiasti. I fan hanno apprezzato la sua creatività e il coraggio di osare con un travestimento così audace. Questo dimostra non solo la sua abilità nel trasformarsi, ma anche come le celebrità possano influenzare le tendenze di Halloween, ispirando i fan a esplorare la loro creatività.

In un periodo in cui la moda e l’arte del travestimento si intrecciano, Anne Hathaway si conferma come una delle icone più influenti, capace di sorprendere e incantare con ogni sua apparizione. La sua versione horror della Statua della Libertà è un perfetto esempio di come si possa celebrare Halloween con stile e originalità.