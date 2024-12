Un nuovo capitolo per la Ferrari Fashion School

La Ferrari Fashion School di Milano, parte dell’hub educativo Plena Education, ha recentemente annunciato una nomina di grande rilievo: Anna Lottersberger è stata scelta come Managing Director e Direttrice Accademica. Con un background ricco di esperienze sia nel settore aziendale che in quello accademico, Lottersberger si prepara a guidare l’istituzione verso nuove vette di eccellenza nel campo della moda e del design.

Un percorso internazionale e variegato

Anna Lottersberger ha accumulato una vasta esperienza in diverse nazioni, tra cui Italia, Cina, Libano e Singapore. Prima di approdare alla Ferrari Fashion School, ha ricoperto ruoli significativi presso Domus Academy, dove ha diretto il Cluster dei Master in moda, e ha lavorato in Plena Education come responsabile dello sviluppo accademico internazionale. La sua carriera è costellata di collaborazioni con marchi prestigiosi come Loro Piana e Dolce&Gabbana, che le hanno permesso di affinare le sue competenze e di costruire una rete di contatti nel mondo della moda.

Visione e obiettivi per il futuro

Con la sua nomina, Lottersberger ha espresso chiaramente le sue intenzioni: “Il mio obiettivo è rafforzare l’interazione tra Ferrari Fashion School e il mondo esterno, costruendo una rete che abbracci aziende, professionisti e istituzioni come musei, gallerie, editori e università, sia a Milano che a livello internazionale.” Questa visione si concentra sugli studenti, la cui storia, identità e voce saranno al centro del suo operato. Lottersberger intende promuovere lo sviluppo di conoscenze, competenze e immaginazione, elementi fondamentali per connettere cultura, etica, materia e visioni future, contribuendo così alla trasformazione dell’industria della moda.

Plena Education e il suo impatto

Fondata nel 2020, Plena Education è un’istituzione che comprende diverse scuole, offrendo opportunità di studio a oltre 4.000 studenti in vari ambiti, tra cui arte, moda, design, musica e multimedia. La Ferrari Fashion School, con la sua nuova leadership, si inserisce in questo contesto dinamico, puntando a formare professionisti capaci di affrontare le sfide del settore con creatività e competenza.