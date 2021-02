Calze e collant: come creare look accattivanti con le proposte Hélène Oui

Le gambe riscoprono tutto il loro fascino con i collant: trame ombreggiate, effetti in chiaro scuro e ricami pregiati riscrivono i diktat della sensualità, donando alle gambe un aspetto extra chic in grado di esaltare la femminilità.

Un risultato frutto di una ricerca che ha saputo indagare nelle tendenze del Made in Italy, oggi valorizzate da collezioni moda come quelle proposte da Hélène Oui: i modelli della maison permettono, infatti, di creare look capaci di osare, per ambire a uno stile che sia sexy, ma soprattutto naturale e ricercato.

Look accattivanti: i collant più in voga

Il modo migliore per ottenere idee di outfit accattivanti è curiosare nella gallery che Hélène Oui propone sul suo e-shop. Il portale offre infatti una selezione di collant con cui mettere in luce qualsiasi mise e giocare con la sensualità.

I sexy collant di heleneoui.com possono essere realizzati con trame a rete, con dettagli fantasia e in stile longuette, tutti capi accomunati da un piacevole effetto che valorizza la donna, slanciandone la figura.

Una delle proposte con le quali la maison invita ad abbracciare questo mood è Intrigo Riga, un collant che ad un primo sguardo può apparire come una classica trama retata, ma che in realtà nasconde un pregiato ricamo posteriore.

A rompere la classicità di un effetto – quello a rete – che la moda ha già declinato in una moltitudine di forme, c’è infatti un intreccio a maglia larga, che accompagna lo sviluppo della gamba, seguendo poi la linea naturale delle curve.

Un modello che si rivela ideale da abbinare a un mini dress dalle linee sobrie – magari accompagnato da stivali sopra il ginocchio – o a un tubino nero, in questo caso per ambire a un look più classico e dall’effetto bon ton.

Collant sexy: dall’effetto vedo non vedo ai leggings

Per ricercare un abbinamento in grado di dar voce a una femminilità incisiva, le maison puntano al chiaroscuro: collant ombreggiati, dall’effetto vedo non vedo, che avvolgono ogni curva della gamba sfumandone delicatamente i contorni.

Il risultato è una figura più snella, che rifugge dall’effetto artefatto e ricalca uno stile naturale, qualunque sia la sua idea di mise. Hélène Oui asseconda questo trend con il collant Charme: un modello da 20 denari dal colore nero e dall’effetto leggermente velato, accompagnato da un elegante motivo a fiori che abbraccia la parte alta della gamba.

Un modello di collant che si affianca agli abiti da sera o ai pregiati bustier dress, da esaltare con décolleté dal tacco alto, nere o glitterate.

Ma c’è un altro grande classico dei collant che promette di ricreare look accattivanti aderendo alla filosofia dell’effetto chiaro-scuro: sono le calze velate con riga sul retro. Modelli iconici, veri punti cardine della moda, che esaltano anche gli abbinamenti più minimal con un mix sapiente di eleganza e sex appeal. È la calza per chi vuole arricchire le mise con un pizzico di audacia, tirando fuori il proprio lato più intimo, ma senza perdere mai di vista l’eleganza.

Naturalmente, in tema di look e sex appeal non si possono non annoverare i leggings, oggi considerati dalle cool girl di tutto il mondo dei veri e propri catalizzatori di stile. A sdoganarli, secondo forme e colori differenti, le proposte di Hélène Oui, che promettono un effetto iperfemminile grazie a filati dall’effetto seconda pelle.

Per restituire a questo capo il suo côté più chic, le nuove tendenze della moda lo abbinano ai cappotti, ai blazer o ai vestiti oversize, affiancandolo a stivali in pelle, sandali mules o scarpe décolleté. Il risultato è una mise da giorno ultra glamour che lascia a vista le gambe, per un effetto più che elegante e naturalmente super sexy.