Tra i big in gara per la 72esima edizione c’è anche la palermitana Giusy Ferreri, che in occasione della serata dei duetti porta “Io vivrò” del grande Lucio Battisiti insieme ad Andrea “Andy” Fumagalli.

Se il nome non vi suona come nuovo eccovi svelato il motivo: si tratta del fondatore, insieme a Morgan, del gruppo musicale sperimentale dei Bluvertigo! Scopriamo qualcosa in più su questo artista eclettico e quali sono stati gli tutti altri suoi progetti oltre alla band.

Chi è Andrea “Andy” Fumagalli

Andrea “Andy” Fumagalli è nato a Monza il 18 ottobre del 1971 ed è quindi del segno della Bilancia. Appassionato di musica e dell’arte in generale, l’artista monzese suona la tastiera, il vocoder, il sassofono, il sintetizzatore ed è anche dj e pittore affascinato in modo particolare dagli anni ’80 e dalla pop art.

Ha frequentato l’istituto d’arte di Monza e l’Accademia delle Arti Applicate a Milano, specializzandosi nel campo dell’illustrazione e della grafica pubblicitaria.

Per molti anni ha anche praticato il pattinaggio artistico che ha anche insegnato.

Gli anni con i Bluvertigo

Andrea Fumagalli e Marco Castoldi, in arte Morgan, si incontrano proprio a Monza nel 1984.

Tra i due nasce subito un’amicizia e un interesse reciproco l’uno per il modo di pensare e fare arte dell’altro. Iniziano quindi a collaborare insieme fino a quando, nel 1992, danno ufficialmente vita al progetto musicale Bluvertigo una delle band sperimentali più interessanti di sempre e a cui molti artisti ancora oggi si ispirano.

Insieme a loro anche Stefano Panceri, alla batteria, sostituito poi da Sergio Carnevale e Marco Pancaldi, sostituito poi da Livio Magnini. Il gruppo però debutta ufficialmente nel 1994, con l’uscita del loro primo singolo “Iodio”. Dal 2001 ha inizio un periodo di congelamento per la band, interrotto di tanto in tanto da qualche reunion.

La carriera da solista e altri progetti

Andrea Fumagalli oltre ai Bluvertigo ha dato vita anche ad altri progetti da solista. Con il suo dj-set di musica anni ’80 è stato impegnato in diversi tour. Ha anche collaborato a Rezophonic, progetto umanitario formato da un “supergruppo” nel febbraio del 2006 i cui ricavati di album e concerti sono stati tutti devoluti all’African Medical and Research Foundation (AMREF).

Del gruppo, fondato da Mario Riso, hanno fatto parte voci italiane del calibro di Caparezza, Cristina Scabbia (La cantante dei Lacuna Coil, una delle band metal italiane più famose) e Roy Paci. Dal 2012 invece, Andrea Fumagalli da vita ai Fluon, gruppo musicale con cui realizza l’album “Naked”.

Vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di Andrea Fumagalli non sappiamo molto. Sembra infatti essere una persona parecchio riservata, tanto che anche dal suo personale profilo Instagram non trapelano particolari dettagli se non quelli che riguardano la vita professionale dell’artista. Scatti alternati, di tanto in tanto, con quelli riservati ai propri gatti, animali che Fumagalli ama molto.