Dal 24 febbraio 2022, data ormai entrata nella storia, il popolo ucraino sta vivendo interminabili attimi di paura a causa dell’invasione russa di cui, già da tempo, si erano avvertite diverse avvisaglie. Molte donne e molte mamme infatti, si erano già preparate ad ogni eventualità.

Agli uomini e alle donne ucraine dai 18 ai 60 anni è stato chiesto di scendere in campo accanto all’esercito per difendere il proprio paese: tra questi anche Anastasiia Lenna, che ha posato la propria fascia di Miss Ucraina per imbracciare le armi.

Chi è Anastasiia Lenna

Anastasiia Lenna ha sfruttato la propria popolarità per invitare i propri connazionali, attraverso i social, a difendere la loro cultura e il loro paese.

Miss Ucraina 2015 ha anche condiviso sulla sua seguitissima pagina Instagram alcuni scatti in cui si mostra vestita in uniforme e con in mano un fucile per omaggiare l’esercito ucraino.

Ma non solo, secondo alcune indiscrezioni infatti, pare che Anastasiia Lenna abbia fatto molto di più, scegliendo coraggiosamente di arruolarsi. Anastasiia si è laureata in pubblicità e amministrazione presso l’Università Slavistik di Kiev. Secondo il suo profilo, aveva precedentemente lavorato come supervisore delle pubbliche relazioni in Turchia, ben lontana dallo spargimento di sangue sul campo di battaglia.

Inoltre, ha anche lavorato come traduttrice e parla 5 lingue.

Le donne nell’esercito ucraino

Abbiamo già parlato delle donne che hanno scelto di combattere per difendere il proprio paese e i propri affetti. C’è chi si è preparata seguendo alcuni tutorial diffusi dalle televisioni ucraine, che spiegavano come preparare una molotov e chi, invece, ha scelto di imparare ad usare le armi e scendere in campo accanto all’esercito. Si stima che queste ultime siano oltre le 35.000.