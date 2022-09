Amoroso e Aiello sono fidanzati? La verità

Nelle ultime ore sui social sono circolate numerose indiscrezioni riguardanti una presunta liaison tra Alessandra Amoroso e Aiello.

Alessandra Amoroso e Aiello: la presunta love story

Alessandra Amoroso e Aiello stanno insieme? Che i due siano amici di vecchia data è cosa note e più volte i fan li hanno avvistati insieme.

Inoltre i due non hanno mancato di scambiarsi alcune dediche sui social e forse anche per questo molti hanno creduto che tra i due potesse esserci qualcosa di più che una semplice amicizia. Nelle ultime ore il gossip deve essere giunto alle orecchie anche della stessa Amoroso, che lo ha commentato via social scrivendo: “E dopo l’autografo sul cuscino negato, anche il fidanzamento! Aiello, ma tu ne sapevi qualcosa?”.

Il messaggio della cantante sembra proprio smentire le voci in circolazione in merito alla sua presunta liaison con il collega e in tanti non vedono l’ora di saperne di più.

La cantante è sempre stata molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata e al momento sembra dunque che sia ancora single. Alcuni giorni fa Alessandra Amoroso si era vista costretta a replicare contro gli haters che l’hanno presa di mira per dei presunti autografi negati ai suoi fan.