L’indie pop è un genere musicale che, negli ultimi anni, ha saputo conquistarsi un posto nel panorama musicale italiano, ponendosi tra il tanto amato cantautorato della nostra tradizione e l’innovazione portata dalle nuove generazioni.

Antonio Aiello, meglio conosciuto semplicemente con il suo cognome, Aiello appunto, è un cantautore molto noto per quanto riguarda proprio questo genere musicale.

Ma scopriamo di più sulla storia personale e musicale dell’artista.

Chi è Aiello: infanzia ed influenza musicale

Antonio Aiello è nato a Cosenza in Calabria, il 26 luglio 1985 sotto il segno del Leone. Dopo il diploma al liceo scientifico, prende una laurea triennale in Scienze della Comunicazione all’Università della Calabria e una laurea magistrale in Economia.

Aiello si avvicina alla musica giovanissimo, all’età di 10 anni, quando inizia a studiare pianoforte e violino.

A 16 anni invece inizia a scrivere le sue prime canzoni e ad esibirsi in pubblico. Il suo stile musicale si ispira al genere rhythm and blues e in particolare il cantautore ha come muse colossi della musica black come Barry White, il cantautore e produttore Stevie Wonder e l’amatissima Whitney Houston. Nel 2011 prova a calcare il palcoscenico di Sanremo e nello stesso anno parte per l’Australia per stabilirsi a Sydney per alcuni mesi, dove continua a sperimentale con la musica, suonando pezzi in italiano e in inglese insieme ad una band del posto.

Carriera musicale

Nel 2011 Aiello partecipa alle audizioni del Festival di Sanremo, ma non riesce a classificarsi tra i finalisti. Un traguardo che lo spinge a concentrarsi di più sulla propria musica e nello stesso anno fa uscire il suo primo singolo “Riparo”. Aiello debutta in tv un anno dopo, nel programma “Di che talento sei?” trasmesso sulla rete ammiraglia della RAI, un format ideato per presentare giovani proposte e i loro talenti, condotto da Maurizio Costanzo.

Nel 2013 registra la colonna sonora del cortometraggio di Giulia Fiume, dal titolo “Abbracciami”. Il successo però, Aiello lo raggiunge definitivamente nel 2019, con il singolo dal titolo “Arsenico”, disco di platino. Il brano spopola letteralmente non solo tra le varie emittenti radiofoniche ma anche nei social network, venendo spesso utilizzato nelle Storie di Instagram e su Tik Tok, dai giovanissimi utenti.

Vita privata e curiosità

Della vita privata di Aiello non si sa molto e anche il suo profilo Instagram pur essendo molto seguito non contiene molti post. Il cantautore indie vive a Roma, in un appartamento, a suo dire, di 60 metri quadri e alcuni gossip da cronaca rosa lo hanno voluto accanto all’attrice Laura Torrisi ex fidanzata del famoso attore e regista Leonardo Pieracioni. Voci comunque non confermate dai diretti interessati.