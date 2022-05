Durante la puntata del serale di Amici 21 andata in onda sabato 30 aprile, il maestro Raimondo Todaro ha criticato in modo pesante il ballerino Michele, scatendando l’ira della Celentano.

Amici 21, lite tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano

Durante la settima puntata del serale di Amici 21 è scoppiata una lite tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. Dopo il duro scontro con Veronica Peparini, la maestra di danza classica si è scontrata anche con Todaro, a causa di un commento molto critico e pesante nei confronti di Michele. L’ultima sfida della terza manche lo ha visto scontrarsi con Sissi. Si trattava dell’ultimo punto da assegnare. Stefano De Martino ha scelto Sissi, mente Stash ha preferito Michele.

Emanuele Filiberto era così in difficoltà da chiedere un’altra esibizione. A questo punto Raimondo Todaro ha fatto una battuta che ha scatenato la lite.

“Volevo dire alla maestra che, secondo me, le è andata pure bene che ripetono un’altra volta l’esibizione. Tu pensavi di vincere così? Dai su, per carità!” ha dichiarato Raimondo Todaro contro Alessandra Celentano. “Perché scusa? Io posso anche capire la difficoltà, perché per me Sissi è bravissima, però ancora meglio se si esibiscono di nuovo” ha risposto la maestra.

“Io, insegnante di Michele, in questa performance pareggiano, io dico ‘che c..o!’” ha dichiarato Todaro. “Io no, pensa un po’!” ha risposto ancora la Celentano. Michele si è molto offeso per quello che ha detto il maestro e questo ha scatenato l’ira della celentano. “Non ha perso per c..o! Gli altri sono tanto cattivi però quando dice queste cose…” ha aggiunto la Celentano.