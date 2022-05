Gli ascolti tv della prima serata di sabato 30 aprile confermano il grande successo del serale di Amici, che ha conquistato ancora una volta il pubblico.

Ascolti tv 30 aprile: il successo di Amici

Maria De Filippi conferma ancora una volta il suo ruolo di regina del sabato sera.

Il serale di Amici ha conquistato il pubblico anche nella serata di sabato 30 aprile, vincendo ancora una volta la sfida dello share. Grazie al talento degli allievi e ai momenti di grande divertimento, il serale di Amici, andato in onda su Canale 5, ha conquistato 4.370.000 telespettatori, raggiungendo uno share del 26.3%.

Ascolti tv prima serata di sabato 30 aprile

Ulisse – Il Piacere della Scoperta, in onda su Rai1, ha conquistato 2.753.000 telespettatori, per uno share del 15%.

F.B.I e F.B.I International, in onda su Rai2, hanno conquistato rispettivamente 1.108.000 e 1.012.000 telespettatori, ottenendo uno share del 5.2% e del 5.1%. Che Ci Faccio Qui, su Rai3, ha intrattenuto 659.000 spettatori, per uno share del 3.5%. Italia1 ha mandato in onda il film d’animazione L’era glaciale 2 – Il disgelo, che ha intrattenuto 987.000 spettatori, per uno share del 4.8%.

Miami Supercops, su Rete4, è stato scelto da 937.000 spettatori, per uno share del 4.8%. Yellowstone, su La7, ha registrato 449.000 spettatori, con uno share del 2.1%. Tv8 ha mandato in onda The Eagle, scelto da 182.000 spettatori, per uno share dello 0,9%. Putin – Potere ad ogni Costo, sul Nove, ha raggiunto 381.000 spettatori, per uno share dell’1,8%.