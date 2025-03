La ex gieffina parla della sua uscita dal programma e della famiglia

Amanda Lecciso e il Grande Fratello

Amanda Lecciso, nota per la sua partecipazione al Grande Fratello, ha recentemente condiviso la sua esperienza dopo aver lasciato la Casa. Nonostante non sia arrivata alla finalissima, la sua avventura è stata ricca di emozioni e rivelazioni. In un’intervista esclusiva, Amanda ha parlato della sua vita dopo il reality e del rapporto con i suoi figli, Giorgio e Gaetano.

La rivelazione sui voti dei figli

Durante l’intervista, Amanda ha svelato un dettaglio sorprendente: suo figlio maggiore, Giorgio, ha votato per farla uscire dal programma. “Sì, è vero”, ha confermato Amanda, aggiungendo che, se avesse saputo, sarebbe uscita prima. Questo gesto ha suscitato una reazione mista in lei, poiché, sebbene fosse dispiaciuta, ha anche compreso le motivazioni del figlio. “In fondo, mi dispiaceva, ma ho capito che ha fatto bene”, ha detto Amanda, rivelando la sua comprensione e il suo affetto per Giorgio.

Il legame con i figli

Amanda ha descritto i suoi figli come molto diversi tra loro. Nini, il più piccolo, ha un legame simbiotico con lei, mentre Giorgio, a 16 anni, ha vissuto la sua assenza in modo più intenso. “Giorgio ha seguito tutto e mi ha detto: ‘Mi sei piaciuta tanto’”, ha raccontato Amanda, esprimendo la sua gioia nel sentire queste parole dal figlio. La sua famiglia, composta da genitori, sorelle e nipoti, ha supportato i ragazzi durante la sua assenza, creando un forte senso di comunità.

La vita da single e il futuro

Amanda, che è single da due anni e mezzo, ha riflettuto sulla sua vita attuale. Nonostante le sfide, sembra affrontare il futuro con ottimismo. La sua esperienza al Grande Fratello le ha insegnato molto, e ora si concentra sulla sua famiglia e sulla sua carriera. Con un atteggiamento positivo, Amanda continua a essere una figura di riferimento per i suoi figli e per i suoi fan, dimostrando che, anche dopo un’esperienza intensa come quella del reality, è possibile ricostruire e andare avanti.