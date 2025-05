Un momento speciale per Alice Bellagamba

Alice Bellagamba, ex ballerina di Amici, sta vivendo un momento magico della sua vita: la gravidanza. Con il pancione in bella vista, l’artista si avvicina al nono mese, pronta ad abbracciare il suo piccolo Brando. La data prevista per il parto è fissata per il 20 maggio, e l’emozione è palpabile. Alice e il suo compagno, Leonardo Plebani, non vedono l’ora di accogliere il loro bambino, e hanno già preparato tutto il necessario per il suo arrivo, dalla carrozzina alla culla.

Una vita lontana dai riflettori

Negli ultimi anni, Alice ha scelto di allontanarsi dal mondo dello spettacolo per dedicarsi a una vita più tranquilla a Iesi, la sua città d’origine. In un’intervista recente, ha raccontato di come questa scelta le abbia permesso di riscoprire se stessa e di trovare un equilibrio lontano dal caos della vita frenetica di Roma. “Ho capito che quella vita lontana dal traffico non mi dispiaceva. Mi sono detta: ‘Quasi quasi, resto qua’, e così è stato”, ha dichiarato. Questo cambiamento le ha dato l’opportunità di aprire la sua scuola di danza, il ‘Balletto delle Marche’, dove insegna vari stili di danza e fitness.

Preparativi e aspettative

Con l’arrivo del piccolo Brando, Alice e Leonardo stanno vivendo un periodo di grande attesa e preparativi. Hanno già allestito la cameretta e scelto i vestitini per il loro bambino. La gioia di diventare genitori è evidente nei loro occhi, e Alice si mostra fiera delle sue forme, frutto di un’attenta cura del corpo e di un allenamento costante. La gravidanza, per lei, è un viaggio di trasformazione e crescita personale, che la sta portando a scoprire nuove sfide e gioie.

Un futuro luminoso

La dolce attesa di Alice Bellagamba rappresenta non solo un momento di grande felicità personale, ma anche un nuovo inizio. L’artista, che ha sempre brillato per il suo talento e la sua passione, si prepara ad affrontare il ruolo di madre con la stessa determinazione e amore che ha sempre dimostrato nella sua carriera. Con il supporto del compagno Leonardo e il calore della sua famiglia, Alice è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua vita, ricco di emozioni e scoperte.