È candidata alla Camera dei deputati del Trentino Alto Adige per Fratelli d’Italia alle prossime elezioni politiche del 25 settembre 2022.

Stiamo parlando di Alessia Ambrosi: andiamo a scoprire qualcosa in più su di lei e sulla sua vita.

Alessia Ambrosi: cenni biografici e carriera professionale

Alessia Ambrosi è nata nel 1982 e ha 40 anni.

Sappiamo che ha conseguito il diploma superiore presso il Liceo Scientifico Primo Levi e dopo ha scelto di proseguire gli studi frequentando l’Università di Economia con indirizzo mercati e intermediari finanziari. Dopo la laurea, infine, ha svolto anche un master in commercio estero.

Una volta conclusi tutti gli studi, Alessia Ambrosi ha partecipato anche a un concorso, che le ha permesso, una volta vinto, di lavorare presso l’ufficio tecnico del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella.

È però nel 2003 che cambia lavoro, cominciando un nuovo percoso professionale presso la Cassa Rurale Vallagarina.

Passano gli anni e il 20 novembre del 2018 Alessia Ambrosi viene eletta Consigliera provinciale nel centrodestra Trentino.

Attualmente, invece, rappresenta in Consiglio Fratelli d’Italia, ma non solo.

Alessia Ambrosi ricopre infatti il ruolo di Presidente della Quinta commissione permanente del Consiglio provinciale con deleghe su Cultura, Istruzione, Europa, Comunicazione e Rappoti Internazionali.

Oltre a tutto ciò, Ambrosi è che membro della Quarta commissione permanente e anche della commissione Euregio e del coordinamento nazionale dei presidenti di Commissione regionale con delega ai rapporti con l’Unione europea.

Il suo impegno politico la vede attiva su diversi fronti; in particolare sul territorio si occupa di diverse tematiche, dal welfare all’ambiente, dalla sicurezza ai trasporti e dalla cultura fino alla disabilità.

Cerca, dunque, di impegnarsi in quelle che sono le vicende più importanti e urgenti del nostro paese.

In particolare, dice di essere sempre molto attiva e coinvolta nelle faccende che riguardano i trentini e le trentine, mostrandosi sempre molto disponibile e aperta al confronto, oltre che all’ascolto.

Infine, ma non per importanza, Alessia Ambrosio è candidata alla Camera dei deputati del Trentino Alto Adige per Fratelli d’Italia: quando? Alle prossime elezioni politiche previste per il 25 settembre 2022.

Vita privata di Alessia Ambrosio

Della vita privata di Alessia Ambrosio non si hanno molte notizie. Una di queste, sicuramente, riguarda la famiglia: Ambrosio infatti è sposata e ha una figlia e la famiglia vive a Madruzzo di Trento.

Nel 2018 il marito e la figlia di Alessia Ambrosi sono stati coinvolti in un grave incidente automobilistico avvenuto sull’autostrada A22 del Brennero al confine tra le province di Verona e Trento. Lo scontro, in totale, coinvolse ben nove persone. L’impatto con un’auto improvvisamente entrata nella corsia di sorpasso ha riportato diverse fratture all’uomo, mentre la bambina (ai tempi aveva 4 anni), è rimasta fortunatamente illesa.

“Sono vivi per miracolo” – dichiarò Alessia Ambrosi, terribilmente spaventata per l’accaduto e rimasta sotto shock per diverso tempo. Fortunatamente tutto si è risolto, ma il ricordo di quella giornata sarà sicuramente stampato nella memoria di Ambrosio per tutta la vita.

Attualmente non si hanno notizie sulla sua vita privata; pur essendo un personaggio pubblico Alessia Ambrosio rimane molto riservata quando si tratta di vicende personali e vita familiare.