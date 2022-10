Alessandro Tulli, compagno di Carolina Marconi – attualmente concorrente del Grande Fratello Vip 2022 – è stato un calciatore. La coppia, insieme da moltissimi anni, ha il grande desiderio di avere un figlio.

Che cosa sappiamo di Alessandro Tulli, della sua vita e della sua carriera sportiva? Proviamo a ripercorrere insieme gli step principali della sua storia.

Alessandro Tulli: la vita e la carriera dell’ex calciatore

Alessandro Tulli è nato a Roma l’8 aprile 1982 sotto il segno dell’Ariete e attualmente ha 40 anni.

Attaccante, Alessandro Tulli è cresciuto nelle giovanili dell’Anziolavinio ma nel 1997 a 15 anni passa alla Roma dove ha incrociato anche Daniele De Rossi (più piccolo di un anno) e Marco Amelia (suo coetaneo), venendo anche inserito nella rosa che vince lo scudetto 2000-2001.

All’età di 19 anni – è il 2001 – passa al L.R. Vicenza in Serie B, ma sono diverse le esperienze calcistiche che ha avuto modo di vivere fino al 2016, anno in cui la sua carriera da calciatore si conclude.

Alessandro Tulli ha infatti giocato in diverse squadre: le giovanili della Roma come già citato sopra, Vicenza, Livorno, Salernitana, Triestine, Lecce e Piacenza. Le squadre più recenti in cui ha giocato sono Latina, Anziolavinio e Flaminia.

Tra le varie esperienze Tulli vanta anche una presenza nella nazionale italiana Under-17 datata 17 novembre 1999 nella sconfitta 2-1 contro la Svizzera, ma non solo. L’ex calciatore infatti ha giocato anche con la nazionale Under-18 il 7 marzo 2001 nella sconfitta per 3-0 contro i Paesi Bassi.

Alessandro Tulli e l’amore con Carolina Marconi

Alessandro Tulli e Carolina Marconi si conoscono da oltre dieci anni, ma stanno ufficialmente insieme da otto. La loro storia d’amore, intensa e sincera, ha inizio nel 2014 e la stessa gieffina Carolina Marconi ha spesso dichiarato di quanto Tulli sia entrato nella sua vita a piccoli passi e con il giusto carattere, conquistandola volta per volta e facendole capire che poteva essere l’uomo per lei. Sincero, leale, umile e soprattutto presente; Alessandro Tulli ha affrontato con immensa forza tutto il percorso doloroso che la compagna, colpita da un tumore, ha dovuto vivere per oltre un anno e mezzo.

“Insieme abbiamo attraversato l’inferno e siamo tornati” – ed è stato proprio così: i due non si sono lasciati un attimo e Alessandro Tulli è stato accanto alla sua donna tutti i giorni h24, per donarle sostegno e per riceverlo lui stesso da lei che, come spesso afferma, “è stata una guerriera“.

A settembre 2022 Carolina Marconi entra nella Casa del Grande Fratello Vip e Alessandro Tulli è il suo primo grande sostenitore. Lunedì 17 ottobre 2022, infatti, decide di farle una sorpresa ed entra nella Casa, regalandole un grandissimo sorriso e cercando di sprigionarle tutto l’amore che prova per lei. Stando alla reazione che la donna ha avuto, pare proprio che la missione sia stata portata a termine con immenso successo.

L’amore vero è trasparente e supera anche le difficoltà che sembrano essere insormontabili: Alessandro Tulli e Carolina Marconi ne sono l’esempio lampante, sono la prova che stare insieme significa anche sofferenza, ma significa anche riuscire a tornare a galla dopo tanto tempo passato in apnea.

Omnia Vincit Amor, direbbe qualcuno.