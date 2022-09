Prima di entrare al GF Vip 7, Carolina Marconi si è sottoposta a tutti i controlli di routine, dopo che qualche mese fa ha combattuto contro un tumore al seno. L’ex gieffina e futura Vippona ha condiviso la sua gioia con i fan.

Qualche mese fa, Carolina Marconi ha vinto la sua prima battaglia contro il tumore al seno. L’ex gieffina dovrebbe essere una dei concorrenti del GF Vip 7 e, in vista del periodo che trascorrerà in Casa, si è sottoposta a tutti i controlli del caso. Tramite Instagram ha condiviso con i seguaci un lungo messaggio, dove ha parlato dei sentimenti provati prima delle visite e di quelli vissuti quando ha avuto il responso tra le mani.

Carolina ha dichiarato:

“Ero un po’ sparita perché erano giorni per me di ansia, per i vari controlli… Tac, mammografia, ecc ecc. Ricordo quando sono entrata la mattina per rifare la Tac body, dovevano mettere il contrasto, mi è venuta la tremarella. Ero lì che aspettavo, il cuore mi batteva forte e le vampate acceleravano”.