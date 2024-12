Un cortometraggio che celebra la storia

Alessandro Parrello, regista e attore di talento, torna a far parlare di sé con il suo nuovo cortometraggio “Gli eroi vestiti di bianco”. Questo progetto, realizzato in collaborazione con Cortinametraggio e la Guardia Costiera, segna un’importante celebrazione: i 160 anni dalla fondazione del Corpo. La narrazione si snoda tra epica e intimità, intrecciando azione, storia e romanticismo, per rendere omaggio a chi ogni giorno si dedica a salvare vite in mare.

Un viaggio tra passato e presente

Il cortometraggio di Parrello non è solo un tributo, ma un racconto che attraversa due epoche: il 1865, anno di nascita delle Capitanerie di Porto, e il 2025, con le sfide contemporanee della Guardia Costiera. La storia si concentra su un padre e una figlia, esplorando il significato di famiglia e dedizione. “Raccontare questa realtà è stato un privilegio”, afferma Parrello, sottolineando l’importanza di narrare storie che parlano di sacrificio e coraggio.

Un processo creativo ricco di ricerca

La realizzazione di “Gli eroi vestiti di bianco” ha richiesto un intenso lavoro di ricerca. Parrello ha approfondito la storia della Guardia Costiera, immergendosi in volumi storici e documentandosi sui costumi e le tecnologie dell’epoca. Ogni dettaglio è stato curato con precisione, dalla ricostruzione delle location all’utilizzo di un gozzo restaurato, simbolo di autenticità. “Ho cercato di fondere azione, intrattenimento e racconto storico”, spiega il regista, evidenziando la libertà creativa che ha avuto durante il processo.

Un cast scelto con cura

Il cast del cortometraggio è composto da attori di grande talento, scelti con attenzione da Parrello. Marco Bonini, Antonio Catania e Barbara Venturato portano sullo schermo personaggi che incarnano i valori della Guardia Costiera. “Ho voluto attori che potessero trasmettere la dedizione e il coraggio di questi uomini e donne”, afferma il regista, che ha anche deciso di recitare nel cortometraggio, sentendo un forte legame con il suo personaggio.

Un messaggio di speranza e dedizione

“Gli eroi vestiti di bianco” non è solo un cortometraggio celebrativo, ma un messaggio di speranza e dedizione. Parrello sottolinea che il lavoro della Guardia Costiera va oltre il salvataggio in mare: si tratta di offrire accoglienza e sostegno a chi ne ha bisogno. Con questo progetto, il regista dimostra ancora una volta la sua capacità di raccontare storie che toccano il cuore e celebrano i valori umani fondamentali.