Chi è Alessandro Giglio, il concorrente de Il Collegio 6

Il docu-reality Il Collegio ha avuto un successo sempre più crescente e quest’anno è arrivato alla sesta edizione. Il Collegio 6 andrà in onda, infatti, a partire dal 26 ottobre, tutti i martedì sera, su Rai 2.

Al centro della trasmissione c’è un cast di ragazzi e ragazze di età dai 14 ai 17 anni che dovranno passare un periodo di tempo studiando all’interno di un collegio per prendere il diploma di licenza media.

Il bello del programma è che gli studenti si troveranno a vivere secondo gli usi e le abitudini di un anno completamente diverso dall’attuale. In questa prossima edizione 2021 l’anno in cui si troveranno sarà il 1977.

Per entrare nello stile di quell’epoca, come sempre, i ragazzi dovranno lasciare fuori oggetti come i loro cellulari, i cosmetici, i dolci o cibo di vario tipo. Oltre questo, dovranno indossare una divisa.

Nel cast ci sono ragazze e ragazzi che provengono da diverse città italiane. Tra questi c’è Alessandro Giglio: scopriamo qualcosa su di lui, come ama vestire e tanto altro che è possibile conoscere.

Chi è Alessandro Giglio

Di Alessandro Giglio sappiamo che è nato a Torino e che ha 15 anni. Porta un orecchino e ha i capelli chiari e mossi che cura molto, sono corti, ma con un ciuffo in bella vista sulla fronte.

Nell’anno in cui sarà catapultato durante Il Collegio 6, cioè nel 1977, i ragazzi, invece, non portavano i capelli in modo così curato, anzi, erano di moda i capelli lunghi. Da quello che si può notare dal suo profilo Instagram, Alessandro Giglio preferisce un look informale e sportivo.

In alcune suo fotografie, infatti, lo vediamo vestito semplicemente con una tuta da ginnastica di colore azzurro. In altre foto indossa anche il classico cappellino con visiera che lui ha scelto di colore bianco. All’interno de Il Collegio, invece, come già accennato, lui e tutti gli altri studenti non avranno possibilità di vestire secondo i loro gusti.

Le ragazze e i ragazzi dovranno, infatti, indossare una divisa e che, naturalmente, sarà nello stile dell’anno in cui è ambientata la trasmissione. Per i ragazzi, quindi anche per Alessandro, ad esempio, la divisa comprende anche la giacca e la cravatta: una bella differenza con il suo look sportivo! Lo stesso discorso vale, naturalmente, anche per i professori che lasceranno fuori i loro abiti e indosseranno capi di abbigliamento rigorosamente in stile fine anni Settanta.

Alessandro Giglio ama fare selfie

Alessandro è un ragazzo che sembra essere anche particolarmente attento al suo aspetto e infatti, dai commenti ai suoi post si nota che riscuote molto successo. Di lui ci sono molti selfie scattati nella tradizionale posa di primo piano oppure davanti allo specchio e con il telefonino in mano. E, quindi, in attesa di vedere le puntate del programma, non possiamo che chiederci se soffrirà molto il fatto di non poter usare il suo cellulare durante il periodo in cui sarà nel collegio.

Le regole del docu-reality di Rai 2, infatti, sono molto ferree da questo punto di vista e dovranno essere seguite, altrimenti si rischia l’espulsione.