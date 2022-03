L’attore statunitense Alec Baldwin e la moglie sono in dolce attesa. Per la coppia si tratta del settimo figlio. Il tutto è avvenuto a pochi mesi di distanza da quel terribile incidente che lo ha coinvolto sul set cinematografico.

Alec Baldwin aspetta il settimo figlio: l’annuncio della moglie

Hilaria Baldwin, sul suo profilo Instagram, ha annunciato al mondo la sua gravidanza. La moglie dell’attore ha postato un video della coppia che gioca con i propri figli, commentando in questo modo: “Eravamo abbastanza sicuri che la nostra famiglia fosse al completo e siamo oltremodo felici di questa sorpresa“. Dopo uno dei periodi sicuramente più difficili della famiglia Baldwin, qualcosa di bello è accaduto ed è stato come una rinascita, soprattutto per l’attore.

Per i Baldwin questo sarà il settimo figlio, ma Alec ha anche un’altra figlia di 26 anni con l’attrice Kim Basinger.

La tragedia sul set di “Rust”

Alec Baldwin si è reso protagonista, nel mese di ottobre 2021, di un vero e proprio incidente mortale sul set del film “Rust”. Alec Baldwin stava girando una scena che implicava lo sparo con un’arma da fuoco. Purtroppo però, l’arma dell’attore era caricata con proiettili veri.

Il colpo espoloso ha raggiunto la direttrice della fotografia Halyna Hutchins, che è morta sul set.

Quando Alec Baldwin rispose alla stampa

Alec Baldwin, in un primo momento, si era rifugiato con la famiglia lontano dalla stampa ma poi aveva deciso di affrotarla e di parlare apertamente della vicenda. L’attore aveva dichiarato di essere sotto choc e più volte aveva dato la sua disponibilità a collaborare per rendere i set cinematografici ambienti più sicuri.