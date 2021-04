Nel 2003 riceve la candidatura all’Oscar come miglior attore non protagonista per il film “The Cooler”. Scopriamo la storia di Alec Baldwin, l’attore hollywoodiano.

Chi è Alec Baldwin

Alexander Baldwin, soprannominato Alec (Amityville, 3 aprile 1958) è un attore e doppiatore statunitense.

Nasce in una piccola località dello stato di New York insieme ai tre fratelli minori, il padre e la madre di origini irlandesi, francesi e inglesi.

Mostra il suo amore per la recitazione già in famiglia e a soli nove anni diventa il protagonista di un progetto amatoriale dal nome “Frankenstein”.

Durante la sua gioventù si rimbocca le maniche lavorando come autista, venditore ma anche cameriere. Dopo numerosi sacrifici riesce a entrare nel 1979 nell’Academy Studios per debuttare successivamente nel film “La divisa strappata”.

L’inizio della carriera cinematografica

Attraverso il successo portato dal primo film nel 1986, riesce l’anno successivo a esordire al cinema con la pellicola “Forever Lulu” che gli permette di ottenere parti anche in “Beetlejuice – Spiritello porcello” di Tim Burton e “Talk Radio” di Oliver Stone.

La vera notorietà a Hollywood arriva con “Una donna in carriera” e “Una vedova allegra… ma non troppo” che gli consentono poi di ottenere parti memorabili come a fianco di Sean Connery in “Caccia a Ottobre Rosso” e di Mia Farrow in “Alice” di Woody Allen. Con questi e altri numerosi progetti degli anni ’90 riesce a guadagnarsi una solida fama.

Tra grandi successi e vita privata

Con l’avvento degli anni 2000 realizza progetti con Martin Scorsese come nei film “The Aviator” e “The Departed – Il bene e il male”, con Orlando Bloom in “Elizabethtown” e con Robert De Niro in “The Good Shepherd”.

Oltre ai grandi successivi cinematografici, questa carriera gli ha permesso di conoscere Kim Basinger, prima moglie dell’attore. I due si sposano nel 1993 e dal loro amore nasce una bambina che crescono insieme fino al 2000, anno in cui affrontano un turbolento divorzio. Nel 2011 inizia una seconda storia, questa volta con una donna lontana dal mondo del cinema. Tra i due nasce un forte amore che coronano con ben sei figli.