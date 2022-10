Figlia del sesto uomo più ricco dell’India, il miliardario N.R. Narayana Murty, è anche moglie del neo eletto leader dei Tories Rishi Sunak, il più giovane e il primo di origini asiatiche a essere stato eletto premier. Lei è Akshata Murthy, classe 1980 e amante della moda e del fashion.

Ora che sono convolati a nozze con un matrimonio durato due giorni, la coppia conta un patrimonio di circa 800 milioni di sterline: ma che cosa sappiamo di lei? Scopriamo insieme qualcosa in più a riguardo.

Akshata Murthy: chi è la moglie di Rishi Sunak

Akshata Murthy è nata nell’aprile del 1980 e attualmente ha 42 anni. Nata a Hubli, in India, Murthy è cresciuta insieme ai nonni paterni mentre i genitori, N.R.

Narayana Murthy e Sudha Murty erano impegnati nel lancio della loro azienda tecnologica, nota con il nome di Infosys.

Akshata Murthy ha fequentato la Baldwin Girl’s High School e successivamente si è iscritta al Claremont McKenna College dove ha studiato economia, ma non solo. Murthy infatti ha conseguito anche un diploma di moda presso il fashion Institute of Design & Merchandising e un Master in Business Administration presso la Stanford University.

Per qualche anno Murthy ha lavorato nel settore finanziario e del marketing (era il 2007 e l’azienda si chiamava Tendris), ma poi ha deciso di fondare il suo brand di abbigliamento seguendo la sua grande passione per il mondo del fashion. Il marchio in questione si chiama Akshata Designs ed è interamente gestito da lei, divenuta anche direttrice di una società di venture capital, fondata nel 2010 dal padre, considerato “uno dei migliori imprenditori indiani“.

Nell’agosto del 2009 Akshata Murthy sposa Rishi Sunak, incontrato quando ancora era una studentessa universitaria. Dall’amore tra i due sono nate due figlie, Anoushka e Krishna. Sulla loro vita privata non si conoscono molti dettagli; la coppia infatti cerca di preservare le figlie ed è molto attenta nel tenerle lontano dai riflettori, nonostante l’incredibile fama di entrambi.

Qualche anno fa Akshata Murthy si è trovata in mezzo a voci e commenti sul suo conto: il motivo? Motivi di evasione fiscale. Murthy, infatti, grazie a un particolare sistema di elusione (che però era legale) non pagava le tasse in Gran Bretagna e questo le avrebbe permesso di risparmiare quasi venti milioni di sterline! Si è trattato in realtà di una sorta di escamotage – status non domiciliata – secondo le cui regole Murthy non è stata tenuta a pagare le tasse sul reddito che ha guadagnato all’estero mentre viveva nel Regno Unito. Nell’aprile 2022, però, la stessa Akshata Murthy ha dichiarato di volere mantenere il suo status non domiciliata, ma di volere però pagare volontariamente le tasse britanniche sul suo reddito mondiale.

Attualmente Akshata Murthy, il marito neo eletto leader del Partito Conservatore Rishi Sunak e le due piccole bambine, vivono in una meravigliosa villa circondata da un lago, anche se non manca il possedimento di un’altra casa nel quartiere londinese di Kensington, il cui valore si aggirerebbe attorno alle sette milioni di sterline, e un’ulteriore proprietà in California.

Date le ultime vicende politiche che hanno colpito il marito Rishi Sunak e che lo hanno posto effettivamente ancora di più sotto i riflettori, l’attenzione verso Murthy e famiglia aumenterà a dismisura.