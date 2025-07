Unghie in gel: le tendenze estive da non perdere

Con l’arrivo dell’estate, le tendenze nella manicure si trasformano in un autentico campo di gioco per la creatività. Hai notato la recente apparizione della giovane Princess Charlotte a Wimbledon, con una manicure rosa bubblegum? Ha catturato l’attenzione di molti appassionati di bellezza! Ma non è solo il colore a fare tendenza; la vera novità è la formula delle unghie in gel, in particolare il cosiddetto ‘jelly nails’. Questa tendenza giocosa è facilmente adattabile e può essere indossata da chiunque, indipendentemente dall’età.

Il fenomeno dei jelly nails

I jelly nails, o unghie in gel traslucido, sono un must-have di questa stagione. Come ha sottolineato la famosa manicurista Gina Edwards, questo stile è versatile e può essere indossato anche da adulti, non solo da teenager. Questo tipo di manicure non si limita a un effetto visivo; offre anche una sensazione di freschezza e leggerezza, perfetta per i caldi mesi estivi. Ma non lasciarti ingannare dalla loro apparenza giocosa: le unghie in gel possono risultare eleganti e raffinate, rendendole adatte a diverse occasioni.

La chiave per ottenere il look perfetto è scegliere il giusto prodotto. Per esempio, il gel KISS Gel Fantasy in Jelly Case è un’ottima scelta per chi cerca un aspetto chic ma divertente. D’altro canto, il KISS Voguish Fantasy in Good Luck, Babe è perfetto per chi ama osare con un tocco metallizzato. Queste opzioni dimostrano come le unghie in gel possano essere sia trendy che sofisticate.

Colori di tendenza per l’estate

Quando si parla di colori, il rosa rimane il protagonista indiscusso. L’ombreggiatura bubblegum scelta da Charlotte è solo una delle tante varianti disponibili. I toni vivaci, come il rosa brillante, non solo portano un senso di gioia, ma evocano anche nostalgia, rendendo le unghie un vero e proprio accessorio di moda. Ad esempio, un rosa opaco può offrire un look fresco e pulito, perfetto per chi desidera un tocco di eleganza senza esagerare.

Un’altra opzione popolare è il rosa corallo, che si presta splendidamente a una manicure estiva. La combinazione di tonalità di rosa e pesca offre un look vibrante e solare, ideale per le giornate di sole. E non dimentichiamoci delle versioni più sofisticate, come il rosa cooler, ottimo per chi cerca un aspetto più discreto ma comunque alla moda.

Come ottenere il look di Princess Charlotte

Se desideri replicare il look di Princess Charlotte, è essenziale non solo scegliere il colore giusto ma anche applicare la giusta tecnica. Utilizzare un solo strato di gel può essere fondamentale per ottenere quell’effetto semi-traslucido che caratterizza i jelly nails. Questo permetterà di mantenere un aspetto giocoso senza appesantire le unghie. Inoltre, l’uso di formule di qualità non solo migliora l’estetica ma promuove anche la salute delle unghie, rendendole più forti e lucenti.

Un’altra considerazione importante è il mantenimento della manicure. Monitorare i KPI della propria routine di bellezza è cruciale. Ad esempio, osservare la durata della manicure, la resistenza del gel e l’idratazione delle unghie può fornire informazioni preziose per ottimizzare future applicazioni. In questo modo, non solo potrai godere di un look accattivante, ma contribuirai anche al benessere delle tue unghie. Non è fantastico?