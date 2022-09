È ufficiale: Liz Truss è la nuova premier britannica entrata al posto del dimissionario Boris Johnson. Sarà la terza donna nella storia del Regno Unito a ricoprire tale ruolo; prima di lei Margaret Thatcher e ancora prima Theresa May.

Andiamo a scoprire più nel dettaglio il profilo della nuova Prima Ministra britannica.

Liz Truss: chi è la nuova ministra britannica?

Mary Elizabeth Truss, conosciuta ai più semplicemente come Liz Truss, è nata a Oxford il 26 luglio 1975 e attualmente ha 47 anni. Il padre era un professore di matematica, mentre la madre era svolgeva la professione di infermiera, oltre a essere un’insegnante e membro della Campagna per il disarmo nucleare.

Ha studiato presso la West Primary School a Paisley, per poi frequentare la Roundhay School nel nord-est di Leeds.

Successivamente ha studiato Filosofia, Politica ed Economia al Merton College di Oxford.

Dopo una carriera assai breve come contabile, Liz Truss è entrata in Parlamento nel 2010, iniziando così ad assumere sempre maggiore prestigio. Nel tempo ha avuto diversi incarichi ministeriali, in particolare durante i governi di David Cameron, Theresa May e Boris Johnson. Il suo percorso politico è ricco di cambiamenti e “inversioni”, ma tra tutti i cambiamenti avvenuti quello più radicale appartiene al 2016, quando Truss si era dichiarata contraria all’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea.

Liz Truss ha avuto anche un periodo di adesione al partito liberale, in particolare nei Liberal Democratici, un partito progressista e liberale. Poco tempo dopo, però, c’è stata l’adesione al partito Conservatore.

Dopo anni e anni all’interno di tale partito, Liz Truss è riuscita a presentarsi come l’erede ufficiale di Margaret Thatcher, la lady di ferro conservatrice più conosciuta nel Regno Unito.

Liz Truss è la nuova premier inglese

Liz Truss, ministra degli Esteri del Regno Unito, è stata eletta prima ministra britannica al posto di Boris Johnson. La notizia è arrivata dal gruppo parlamentare dei Conservatori lunedì 5 settembre 2022, al termine della votazione interna agli iscritti al partito cominciata a fine luglio.

L’ufficialità dell’incarico di Truss avverrà solo dopo avere ricevuto l’incarico formale da parte della Regina Elisabetta II.

La nuova premier britannica ha vinto contro l’ex ministro dell’Economia Rishi Sunak con un margine di voti in realtà non così ampio. Infatti, Liz Truss ha vinto con il 57,4 per cento dei voti, contro il 42,6 per cento ottenuto dallo sfidante Sunak. Sicuramente la vittoria della Truss è avvenuta in un momento storico molto complesso per il Regno Unito in generale e per il partito Conservatore in particolare. Il dimissionario Boris Johnson, se bene ricordiamo, aveva dato le sue dimissioni a causa di ingenti pressioni provenienti dall’opposizone e dai membri del suo stesso partito: la causa? Mesi e mesi di scandali che lo riguardavano, come il caso delle feste organizzate in contrasto e violazione delle restrizioni previste dalla pandemia.

Sicuamente Liz Truss avrà un grosso lavoro da fare, ora: l’aumento del costo della vita sarà uno dei primi punti da valutare e, si spera, migliorare.

In bocca al lupo alla nuova prima ministra Liz Truss.

Vita privata di Liz Truss

Della vita privata della nuova prima ministra britannica non sappiamo moltissimo. È noto il suo matrimonio con il contabile Hugh O’Leary, dal quale ha avuto due figlie.