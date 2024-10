Hedi Slimane non è più il direttore creativo di Celine. Chi prenderà il suo posto alla direzione creativa della maison francese? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Hedi Slimane lascia la direzione creativa di Celine

Dopo sette anni come direttore creativo, Hedi Slimane lascia Celine. Lo scorso 2 ottobre la maison francese ha annunciato l’addio da parte del designer francese, anche se era da un pò di tempo che circolavano le voci circa un suo possibile addio e un suo approdo a Chanel. La collezione Primavera / Estate 2025 Un Eté française è stata dunque il suo ultimo show. Ma ecco il comunicato di Celine: “sotto la sua direzione creativa e artistica, Celine ha conosciuto una crescita eccezionale e si è affermata come una casa di moda francese iconica. Lo straordinario viaggio intrapreso insieme negli ultimi sette anni ha reso Celine una casa con una base formidabile per il futuro. La sua visione olistica, la sua esigenza e il suo rigore hanno permesso di ridefinire i codici di Celine riaffermandone le radici femminili e parigine. Ha inoltre arricchito in modo notevole nuovi territori per la maison come la silhouette maschile, la couture e l’haute parfumier.”

Hedi Slimane: dove andrà ora il designer francese?

Come detto il designer francese Hedi Slimane ha lasciato, dopo sette anni, Celine. La collezione Primavera / Estate 2025 è stata la sua ultima come direttore creativo della maison francese. Hedi è senza dubbio uno dei migliori designer, il suo curriculum nel mondo della moda fa davvero invidia a tanti. Prima di Celine, ricordiamo ad esempio che Hedi Slimane è stato direttore creativo della linea uomo da Saint Laurent, per poi approdare a Dior Homme. Ma adesso, dopo l’addio a Celine, dove andrà Hedi Slimane? Già da un pò di tempo si parla di un’altra grandissima maison francese, ovvero Chanel, che ha visto recentemente l’addio di Virginie Viard. Si aspetta solamente l’ufficialità. E a Celine? Chi prenderà il posto di Hedi Slimane? Andiamo adesso a scoprirlo insieme.

Hedi Slimane: chi prenderà il suo posto alla direzione creativa di Celine?

E’ quasi difficile tenere il conto di tutti i cambi alla direzione creativa che ci sono stati nel mondo dell’alta moda recentemente. Ultimo in ordine di tempo l’addio di Hedi Slimane a Celine, e il suo sempre più probabile approdo a Chanel. Ma, tornando a Celine, chi prenderà il posto del 56enne designer francese? Ebbene, il nuovo direttore creativo di Celine è Michael Rider. Il designer ha lavorato a Balenciaga e per Ralph Lauren e ha già lavorato a Celine dal 2008 al 2018 a fianco di Phoebe Philo. Ma ecco le prime parole di Michael Rider dopo la nomina a direttore creativo di Celine: “Celine è una maison con valori molto vicini al mio cuore e una bellissima tradizione su cui costruire. Sono onorato di tornare a plasmare il futuro della maison insieme al team Celine”. Ancora non si sa quando Rider presenterà la sua prima collezione per la maison francese, ma l’attesa e la curiosità è già tanta!