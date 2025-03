Un intellettuale di spessore

Lucio Villari, noto storico e divulgatore, è scomparso il 16 marzo, lasciando un’eredità culturale inestimabile. Nato nel 1933 a Bagnara Calabra, Villari ha dedicato la sua vita allo studio e alla divulgazione della storia, in particolare del periodo che va dal Settecento al Novecento. La sua carriera accademica lo ha visto docente di storia contemporanea presso l’Università degli Studi Roma Tre, dove ha formato generazioni di studenti con il suo approccio innovativo e coinvolgente.

Un maestro della comunicazione

Oltre alla sua carriera accademica, Villari è stato un volto noto della televisione italiana. Ha partecipato a programmi di grande successo come ‘Il tempo e la storia’ e ‘Passato e presente’, dove ha saputo rendere accessibili temi complessi al grande pubblico. La sua passione per la comunicazione di massa lo ha portato a scrivere numerosi saggi e manuali, tra cui il celebre ‘La società nella storia’, che ha accompagnato gli studenti italiani per decenni.

Un lascito culturale duraturo

La sua opera è caratterizzata da un’analisi profonda e critica della società moderna. Tra i suoi titoli più noti, ‘Settecento adieu’ e ‘La schiavitù dei moderni’, Villari ha saputo affrontare temi di grande rilevanza storica e sociale, contribuendo a una maggiore comprensione del nostro passato. La sua capacità di coniugare rigore scientifico e accessibilità ha fatto di lui un punto di riferimento per chiunque desiderasse avvicinarsi alla storia.

Un ricordo affettuoso

La notizia della sua scomparsa ha colpito profondamente non solo la comunità accademica, ma anche il pubblico che lo ha seguito in televisione. Il nipote Francesco ha condiviso un toccante messaggio sui social, sottolineando l’importanza di Lucio Villari non solo come intellettuale, ma anche come figura affettiva all’interno della sua famiglia. La sua perdita rappresenta un duro colpo, ma il suo ricordo e il suo insegnamento continueranno a vivere nei cuori di chi lo ha conosciuto e ammirato.