Il potere di un nuovo look estivo

Con l’arrivo dell’estate, è il momento perfetto per rinnovare il proprio look e abbracciare stili freschi e leggeri. I cambiamenti di stagione non riguardano solo l’abbigliamento, ma anche i capelli, che possono raccontare molto della nostra personalità e del nostro stato d’animo. Scegliere il giusto taglio di capelli per l’estate non è solo una questione di estetica, ma anche di praticità, specialmente quando le temperature iniziano a salire.

Tagli freschi e pratici per l’estate

Quando si parla di acconciature estive, ci sono diverse opzioni che possono aiutarci a rimanere fresche e alla moda. Il bob è un classico intramontabile: versatile e facile da gestire, può essere indossato liscio o mosso, a seconda dell’umore. Per chi ama le trecce, il braided bob è un’ottima scelta, che combina stile e praticità, mantenendo i capelli lontani dal viso.

Un’altra opzione è il lob, una versione più lunga del bob, perfetta per chi desidera mantenere un po’ di lunghezza senza rinunciare alla freschezza. Questo taglio può essere acconciato in vari modi, da liscio a ondulato, rendendolo ideale per ogni occasione estiva.

Acconciature protettive per l’estate

Per chi cerca un look più audace, il pixie cut degli anni ’90 è tornato di moda. Questo stile corto e stratificato è perfetto per le calde giornate estive, mantenendo i capelli leggeri e facili da gestire. Un’altra opzione interessante sono i kinky twists, che offrono una protezione per i capelli naturali e richiedono poca manutenzione, rendendoli perfetti per il caldo.

Le cornrow bun sono un’altra scelta elegante e pratica. Questa acconciatura combina trecce ordinate con un elegante chignon, mantenendo i capelli lontani dal collo e dal viso. È un look raffinato che si adatta bene a qualsiasi evento estivo.

Stili audaci e creativi

Per chi ama osare, il mohawk o il fauxhawk possono essere scelte audaci e divertenti. Questi stili, che prevedono lati rasati e una parte centrale più lunga, sono perfetti per chi desidera esprimere la propria personalità in modo creativo. Anche i passion twists sono un’ottima opzione, leggeri e facili da mantenere, offrono un look voluminoso e fresco.

Infine, non dimentichiamo le halo braids, che avvolgono elegantemente la testa, mantenendo i capelli in ordine e offrendo un aspetto regale. Questo stile è ideale per le giornate calde, poiché tiene i capelli lontani dalle spalle e dal collo.