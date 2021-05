Acciaio Inox: perchè preferirlo anche in casa

L’acciaio inossidabile è un materiale tecnicamente e economicamente valido, duraturo e affidabile che garantisce assenza di manutenzione e un buon aspetto estetico. Subito dopo il cemento, l’acciaio, in particolar modo quello inossidabile, è il materiale più diffuso al mondo.

L’acciaio è un materiale così importante che spesso si fa coincidere l’inizio dell’era industriale con la comparsa delle aziende siderurgiche. Tutt’ora l’acciaio, in particolar modo quello inossidabile, è tra i protagonisti dell’evoluzione tecnologica. Le sue caratteristiche, infatti, lo rendono perfetto per usi differenti e per la fabbricazione di numerosi oggetti, tra cui anche i panel pc in acciaio inox che hanno conquistato non solo le grandi aziende, ma anche i piccoli negozi. Infatti, l’acciaio inossidabile è un tipo di acciaio utilizzato ormai in diversi campi, come il settore dei trasporti, dell’energia, chimico, medicale, militare e anche quello domestico. Tanto è vero che tutti in casa abbiamo superfici, oggetti e complementi in acciaio inox che ci hanno conquistato grazie alle loro caratteristiche.

Caratteristiche dell’acciaio inox

L’acciaio è un materiale altamente ossidabile, ma, nel caso dell’acciaio inox, il cromo contenuto nella lega di ferro e carbonio crea uno strato di ossido finissimo e uniforme che dona all’acciaio inox una patina resistente alla corrosione e rende la superficie meno rugosa. Tale copertura fa sì che l’acciaio inox sia meno soggetto a trattenere impurità inquinanti e ne facilita la lucidatura, impedendo la formazione di aloni e macchie che rovinano la resa estetica. Ciò gli permette anche di non assorbire le sostanze con cui entra in contatto, caratteristica che fa dell’inox l’acciaio perfetto per la preparazione e conservazione di alimenti, preservandone la contaminazione. Tanto è vero che si tratta di un materiale generalmente utilizzato sia per alcuni elementi della cucina come cappa, lavello e piano cottura, sia per gli accessori come le posate. Infatti, è la lega favorita nel settore alimentare in quanto non altera colore, sapore e odore dei prodotti con cui viene a contatto.

Non è solo il settore alimentare però a preferire l’acciaio inox, infatti la sua versatilità e la resa estetica lo rendono perfetto per diversi usi. E’ il più amato da designer e architetti che lo impiegano nella realizzazione di diversi componenti sia per ambienti esterni che interni. Ciò è dovuto anche al fatto che l’acciaio inox è uno dei materiali più facili da lavorare in quanto presenta un’alta deformazione plastica non solo a caldo, ma anche a freddo e si può saldare con facilità senza sottoposto a un trattamento termico.

L’acciaio inossidabile è resistente alle temperature, infatti mantiene le proprie caratteristiche anche se sottoposto a diverse alterazioni di calore ed ha un’alta resistenza anche alle escursioni termiche. Ciò fa sì che operazioni di raffreddamento, riscaldamento e lavaggio non danneggino il materiale. Questa caratteristica e la resistenza alla corrosione dovuta allo strato protettivo in superficie rendono l’acciaio inossidabile uno degli elementi più durevoli che esistono. C’è chi definisce l’acciaio inox il “materiale quasi eterno” e tutto grazie alla pellicola che lo protegge dalle aggressioni di agenti esterni e dall’usura del tempo. La sua durata garantisce un ottimo rapporto qualità prezzo che si conferma per i costi di manutenzione che sono estremamente bassi, ma spesso nemmeno necessari, poiché scegliendo prodotti in acciaio inox di buona qualità questi sono quasi completamente esenti da manutenzione.