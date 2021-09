È sempre la stessa storia: vieni invitata a un matrimonio e passi tutto il mese prima a cercare il vestito perfetto per poi dimenticarlo nell’armadio a cerimonia finita perché troppo elegante per essere indossato in qualunque altro momento o già visto per poter essere sfoggiato ad un altro matrimonio.

Il risultato è che comprerai di volta in volta nuovi abiti per poi lasciarli, praticamente intonsi, nell’armadio.

Ma cambiare questa abitudine dannosa per portafoglio e ambiente si può. La soluzione sembrerebbe infatti essere negli abiti a noleggio. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta e come funziona.

Abiti a noleggio per un matrimonio: di cosa si tratta

È davvero necessario comprare quel vestito, che seppur bellissimo, sei già consapevole che indosserai una volta sola? Se la tua risposta è no (e siamo sicuri che sarà così) la soluzione più adatta per te sono i negozi specializzati in abiti a noleggio per ogni occasione, matrimonio compreso.

Si tratta di negozi online e fisici che vendono abiti meravigliosi e griffati ad un prezzo davvero irrisorio, confrontato al loro valore sul mercato. Stiamo parlando di brand del calibro di Dolce&Gabbana, Ermanno Scervino e così via.

Non lasciarti spaventare dal fatto che un abito a noleggio sia inevitabilmente anche usato. Ogni capo infatti viene rispedito in tintoria ed igienizzato, in modo da poter essere riutilizzato senza problemi.

Abiti a noleggio per un matrimonio: i negozi a cui affidarsi

Tantissimi negozi ormai si sono trasferiti anche sui social network, dove è possibile navigare tra vetrine virtuali, anche di quelli specializzati nella vendita di abiti a noleggio. Tra i più famosi c’è Dress You Can. Come funziona? Una volta scelto l’abito dei tuoi sogni tra le tantissime proposte, basterà indicare la data in cui ne avrai bisogno. L’abito ti verrà recapitato direttamente a casa e sarà possibile anche apportarvi delle piccole modifiche. Una volta terminato l’utilizzo andrà semplicemente restituito tramite corriere. In negozio poi, si occuperanno della lavanderia. Drexcode invece, dà la possibilità di provare gli abiti per poi acquistarli ovviamente a prezzo scontato. Alcuni brand poi, oltre alla vendita delle proprie nuove collezioni si occupano anche di noleggio, come il digital store di Twin Set che ha una sezione chiamata Pleasedontbuy utile proprio a questo scopo.

In alternativa, esistono delle app che sono veri e propri social network del noleggio di abiti ed accessori. Una di queste è By Rotation. Imparare ad utilizzarlo è praticamente immediato: per iniziare a condividere ed affittare i propri vestiti o noleggiare quelli di altri utenti, bisognerà registrarsi. Il prezzo dei tuoi abiti poi, lo potrai decidere tu.

Abiti a noleggio per un matrimonio: il tema della sostenibilità

Come dicevamo, oltre a pesare di meno sul portafoglio, noleggiare un abito per un matrimonio o comunque per un evento speciale è anche utile in tema di sostenibilità ambientale. In questo modo infatti si evitano quelli che sono gli sprechi e i consumi tipici soprattutto della fast fashion.

Da non sottovalutare poi il fatto che quando deciderai di fare il decluttering del tuo armadio, non dovrai pensare a come rimediare a quel vestito (o più vestiti) comprato e mai messo, risparmiando quindi tempo ed energie.