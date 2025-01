Un red carpet da sogno

La serata dei Golden Globe 2025 ha visto Zendaya protagonista indiscussa, non solo per la sua nomination come Miglior attrice in un film commedia o musicale per “Challengers”, ma anche per il look mozzafiato che ha sfoggiato. Indossando un abito di Louis Vuitton, l’attrice ha catturato l’attenzione di tutti, ma ciò che ha davvero fatto parlare è stato un anello indossato all’anulare sinistro. Questo dettaglio ha immediatamente scatenato il gossip: Zendaya si sposa?

Un amore che affascina

La storia d’amore tra Zendaya e Tom Holland è iniziata nel 2016 sul set di “Spider-Man: Homecoming”. Da allora, la coppia ha vissuto alti e bassi, ma ha ufficializzato la loro relazione nel 2021, diventando una delle coppie più amate di Hollywood. Nonostante la loro popolarità, i due hanno sempre mantenuto un profilo basso, evitando di esporsi troppo ai riflettori. Tuttavia, l’apparizione di Zendaya ai Golden Globe ha riacceso l’interesse dei fan riguardo al loro futuro insieme.

Il mistero dell’anello

L’anello indossato da Zendaya ha attirato l’attenzione non solo per il suo design elegante, ma anche per il suo posizionamento. Sebbene non sia un classico solitario, il fatto che sia stato indossato sull’anulare sinistro ha fatto sorgere interrogativi. I fan si chiedono se possa trattarsi di un anello di fidanzamento. In passato, l’attrice aveva già smentito voci simili, affermando che non avrebbe rivelato nulla riguardo alla sua vita privata in modo così diretto. Tuttavia, la curiosità rimane alta e i fan sperano in un annuncio ufficiale.

Un look impeccabile

Oltre al mistero dell’anello, il look di Zendaya ha fatto parlare di sé. L’abito a colonna con strascico e scollo a cuore, abbinato a décolletées coordinate, ha esaltato la sua figura e il suo stile inconfondibile. La scelta dei gioielli, firmati Bulgari, ha completato il look con un collier di diamanti e tormalina paraiba, rendendo Zendaya una vera icona di stile. La sua presenza ai Golden Globe non è stata solo una celebrazione della moda, ma anche un momento di riflessione su come le celebrità gestiscono la loro vita privata sotto i riflettori.