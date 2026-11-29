Woolrich è noto per il parka, ma il marchio americano punta ora su un nuovo store a Milano e su una sfilata in Settimana della moda.

Dire Woolrich significa pensare al parka. Il marchio, fondato nel 1830 in Pennsylvania, è legato soprattutto a un capo icona, e questo ha finito per mettere in ombra il resto della sua produzione. Ora la casa prova a riportare l’attenzione sulla sua storia con un nuovo negozio nel centro di Milano e con l’annuncio di una sfilata nella Settimana della moda milanese.

Lo store tra il Duomo e San Fedele

Il negozio monomarca si trova in via Ragazzi del ’99, tra il Duomo e San Fedele. È stato aperto al pubblico il 19 novembre e presentato ufficialmente il 24 novembre. Lo spazio occupa 225 metri quadrati, di cui 118 destinati alla vendita, e rappresenta la prima traduzione architettonica del progetto The Great Outdoors.

Il progetto è dello studio parigino Ciguë, che ha usato legno massello di larice americano e richiamato il telaio per la lana. Le pareti chiare, i dettagli in acciaio e ottone e una parete-libreria con impianto audio integrato completano l’arredo.

Tre aree per tre aspetti del marchio

Il percorso d’acquisto si divide in tre ambienti. In The Assembly Table un grande tavolo in legno presenta capi e accessori in total look, e accanto ai vestiti compaiono scarpe Sebago e oggetti in ceramica come vasi e tazze. I prezzi vanno da 30 a 2000 euro.

The Tailor’s Room ospita le collezioni outerwear, bambino e Woolen Mills, insieme ai modelli iconici del brand, tra cui l’Arctic Parka, nato nel 1972 per gli operai dell’oleodotto Trans-Alaska. The Dressing Lounge è dedicato alla prova dei capi e arricchito da coperte e complementi d’archivio.

La sfilata annunciata da Boglione

Durante l’inaugurazione il ceo Lorenzo Boglione ha annunciato la sfilata davanti al presidente della Camera della Moda, Carlo Capasa. Le parole di Boglione sono state: «A gennaio Woolrich sfilerà alla Settimana della moda milanese».

Boglione ha precisato che il brand non fa moda e non stravolgerà il proprio dna, anche se, ha detto, «però vogliamo portare un concetto di Woolrich più contemporaneo». Il direttore creativo Marco Tamponi, Chief Brand Officer & Creative Director, ha spiegato che il marchio può contare su 120 anni di archivio, perché gli altri 80 sono andati in fiamme in Pennsylvania nel 1901. Da quell’archivio nascono linee come Woolen Mills e John Rich & Bros.

Il rilancio sotto BasicNet

Nel novembre 2025 il gruppo torinese BasicNet ha annunciato l’acquisizione di Woolrich Europe per 40 milioni di euro dal fondo L-Gam, operazione poi finalizzata a dicembre 2025. Woolrich Europe, che cura distribuzione e retail, ha chiuso il 2025 con un fatturato di circa 85 milioni di euro.

Oggi il marchio conta 15 store monobrand in Europa, tra Italia, Germania e Paesi Bassi. Il prossimo è quello di Roma, previsto a gennaio 2027. Sul primo periodo di vendite Boglione ha detto: «Il momento è difficile e tutti vendono poco, ma i numeri dei primi giorni in negozio sono stati buoni».

Per i primi bilanci bisognerà attendere la fine della sfilata e qualche mese. Chi vuole vedere il nuovo spazio può passare in via Ragazzi del ’99, mentre la sfilata è prevista a gennaio.