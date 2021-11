Il mondo dello spettacolo piange William Lucking: l’attore che aveva interpretato Piney in Sons of Anarchy si è spento lo scroso 18 ottobre.

William Lucking è morto

Il mondo del cinema è in lutto per la scomparsa di William Lucking, l’attore nato nel Michigan nel 1941 che aveva raggiunto la popolarità internazionale con il ruolo di Piney in Sons of Anarchy.

L’annuncio della scomparsa di Lucking è stato dato dalla sua seconda moglie quasi 20 giorni dopo la sua scomparsa:

“È morto il 18 ottobre 2021, nella sua casa a Las Vegas. Sebbene abbia spesso recitato nel ruolo di uomini forti e rudi, nella sua vita reale era un uomo elegante con un brillante intelletto che amava discutere di politica e attualità, di filosofia e fisica ed esprimere opinioni acute sull’arte e la poesia.

Era un gigante con l’animo di un poeta”, ha fatto sapere la moglie, Sigrid Insull Lucking.

William Lucking: la vita privata

Nel 2016 William Lucking aveva perso la sua prima moglie, Mimi, che aveva lottato contro un tumore. Insieme a lei aveva avuto le due figlie Marjet e Juliana, e si era in seguito rispostato in seconde nozze con Sigrid Insull Lucking. L’annuncio della sua scomparsa ha generato un’ondata di cordoglio sui social, dove in tanti tra fan, amici e colleghi dell’attore si sono riversati sui suoi canali ufficiali esprimendo il loro dispiacere per la sua prematura scomparsa.

Lucking aveva 80 anni e non è chiaro quali siano state le cause della sua scomparsa.

William Lucking: la carriera

Aveva deciso giovanissimo d’intraprendere la carriera d’attore e aveva preso parte a numerosi film e serie tv (tra cui Sons of Anarchy, che lo aveva reso celebre in tutto il mondo): tra questi I duri di Oklahoma, A-Team, Star Trek: Deep Space Nine, Mission: Impossible, L’incredibile Hulk, X Files, ER.