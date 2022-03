L’Academy si è scusata per come sarebbe stato gestito il caso di Will Smith e Chris Rock alla notte degli Oscar e ha fatto sapere che l’attore sarebbe stato invitato a lasciare la sala dopo il pugno da lui dato all’attore comico e conduttore della serata.

Will Smith non ha lasciato la cerimonia

L’Academy ha fatto sapere con un comunicato ufficiale di aver invitato Will Smith a lasciare la cerimonia degli Oscar dopo lo schiaffo da lui dato a Chris Rock in diretta tv. Nonostante questo l’attore si sarebbe rifiutato di andarsene e a seguire avrebbe persino ritirato la statuetta (che in questi giorni si ipotizza possa essergli ritirata).

Chris Rock ha rotto il silenzio sulla vicenda affermando: “Sto ancora elaborando quello che è accaduto, a un certo punto parlerà di questa stronzata.

E sarà [una cosa] seria, sarà divertente, ma adesso ho delle battute da dire”. L’Academy invece ha fatto sapere: “Vogliamo chiarire che gli è stato chiesto di uscire e che lui ha rifiutato, ma ammettiamo che avremmo dovuto trattare la situazione diversamente”.

Will Smith: le scuse

Will Smith ha dato uno schiaffo a Chris Rock e gli ha urlato di non “far uscire il nome di sua moglie dalla sua f***ta bocca”.

A seguire si è scusato pubblicamente con un post condiviso via social: “Il mio comportamento durante l’ultima notte degli Academy Awards è stato inaccettabile e senza scuse . Scherzi a mie spese fanno parte del lavoro, ma uno scherzo sullo stato di salute di Jada (Pinkett Smith, la moglie, ndr) è stato troppo da sopportare e ho reagito emotivamente”, ha scritto.