Nella serata del 28 ottobre 2021 andrà in onda la prima puntata dei Live di X Factor. Il talent giunto alla sua quindicesima edizione verrà trasmesso su Sky e sarà presentato da Ludovico Tersigni, che come ormai sappiamo, ha preso il posto dello storico conduttore del programma Alessandro Cattelan.

I giudici li conosciamo ormai tutti: il leader degli Afterhours Manuel Agnelli, il giovane trapper Hell Raton, la vincitrice di Amici 2010 Emma Marrone e ultimo ma non per importanza, il cantante Mika.

Chi non conosciamo ancora bene invece sono i concorrenti pronti a sfidarsi per il titolo di cantante o band vincitore del programma. Tra questi ci sono anche i Westfalia, guidati proprio dal giudice e cantante di origini libanesi.

Scopriamo qualcosa in più su di loro.

Chi sono i Westfalia

I Westfalia sono una band originaria di Bologna, formata da quattro ragazzi: il cantante Vincenzo Destradis, il bassista David Paulis, il batterista Enrico Truzzi e Jacopo Moschetto al synth e alle tastiere. Si sono conosciuti per caso, o per meglio dire, un fortuito gioco del destino che li ha uniti nel rispettivo amore per la musica. Si sono incontrati infatti in una notte del 2019, durante una jam session e da allora non hanno più smesso di fare musica insieme.

Non si sa molto altro sulle loro vite private, tutti i componenti del gruppo sembrano essere molto riservati. Sappiamo però che il cantante è originario di Avetrana, un comune della provincia di Taranto, nella meravigliosa Puglia. Da tempo però vive a Bologna dove ha conseguito la laurea in conservatorio, specializzandosi in canto jazz, che è poi una delle sonorità tipiche della band stessa.

L’arrivo ad X Factor e la scelta di Mika

Come gruppo, nonostante il talento dimostrato, sono ancora molto giovani. Il loro primo EP infatti non è ancora uscito ufficialmente, ma si sa già il titolo, ovvero “sunset Kids” e anche quelli di due dei singoli contenuti al suo interno, “My New Mouse” e “Goblin”, usciti per l’etichetta NEEDN’T.

Ai provini di X Factor si sono fatti notare proprio da Mika, che li ha fatti accedere prima ai BootCamp e successivamente agli Home Visit, fino ad arrivare, ovviamente, ai tanto attesi Live.

Curiosità sul gruppo

Come abbiamo già detto, una delle sonorità tipiche della band dei Westfalia è il jazz, anche grazie all’esperienza musicale del frontman. Ma hanno anche influenze funk, rock neo-soul ed R&B. Così come il loro gruppo è nato per un incontro casuale, anche per quanto riguarda la scelta del nome della band si potrebbe dire la stessa cosa.

Tra le varie curiosità del gruppo infatti, una in particolare riguarda proprio l’origine del nome “Westfalia”. Si tratterebbe del marchio di una mungitrice, capitato per caso sotto gli occhi dei componenti della band durante una sessione in studio di registrazione. Sulla loro pagina Facebook, in un post in cui si descrivono, affermano che è stato proprio quel nome a chiamare loro, che lo hanno subito associato al loro sound che considerano “massiccio”.