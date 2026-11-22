Styler, piastre con vapore e phon ionici a prezzo ridotto: le scelte della redazione per il Black Friday Wavytalk.

Wavytalk ha attivato le offerte per il Black Friday, valide fino al 30 novembre con riduzioni fino al 40% sui suoi strumenti per lo styling dei capelli. La redazione moda e bellezza ha selezionato sette modelli del marchio, tra multi-styler, piastre a vapore e phon ionici, da acquistare mentre le offerte sono attive.

Il multi-styler Multi Curl e il Blowout Boost

Il modello più completo è il Multi Curl 5-in-1 Curling Wand Set, che passa da $69 a $46. La senior art director Ingrid Fowler lo ha provato e ha scritto: “With so many multi-tools out there that focus on hair drying, it’s nice to find one that focuses solely on curling wands. This kit is wonderful for travel because it’s so compact in its tiny carrying bag; the tool feels sturdy, and the five attachments provide you with plenty of different curling options.” Il kit include una spazzola asciugante e quattro cilindri intercambiabili, oltre a una pochette da viaggio.

Il Blowout Boost, una spazzola termica da $69, scende a $45. La commerce market editor Sarah Hoffmann ha osservato che, per chi ha molti strati lunghi, avvolgere i capelli intorno alla spazzola e tirarli delicatamente con una torsione dà una curvatura uniforme. Sui capelli corti, invece, l’effetto è più limitato, e ha notato che girare la spazzola verso il viso aggiunge un effetto “swoop”. Ha aggiunto anche: “I’ll admit there’s a bit of a learning curve with this thermal brush, but overall, I’m really happy with how easy it is to mimic the results of a blowout.” Il giudizio finale sul prezzo è netto: “So if you’re in the market for a whole lotta volume up front, it’s totally worth the $50.”

Cool Curl Pencil e Steamline Pro per i capelli corti e lisci

Il Cool Curl Pencil, indicato per pixie e tagli sopra la spalla, passa da $69 a $44. La commerce writer Tasha Nicole Smith ha scritto: “Don’t let anyone fool you, having a short cut is not low maintenance AT ALL!” Il modello ha una piastra da 0,65 pollici e 104 piccole prese d’aria che rilasciano aria fredda per fissare la piega, e le piastre piatte permettono anche di lisciare.

Lo Steamline Pro, da $100 a $61, lavora con il vapore e ha sette ugelli lungo la testa della spazzola per distribuire umidità e calore in modo uniforme. Il produttore lo consiglia per chi vuole capelli lisci in fretta, mentre chi ha i capelli ricci dovrebbe applicare un termoprotettore resistente all’umidità prima dell’uso.

Il phon Blown Away e la scelta del prezzo

Il Blown Away Ionic Hair Dryer è un phon ionico da $50 con tre impostazioni di temperatura e tre accessori: un concentratore, un diffusore e un pettine. Il pulsante Cool Shot serve a fissare la piega prima di uscire di casa. Chi cerca un prodotto rapido e leggero trova in questo modello la scelta più economica della selezione, a condizione di acquistarlo entro la scadenza delle offerte.