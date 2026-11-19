Il Black Friday è il momento giusto per aggiornare la routine di bellezza, dalla crema viso alla terapia con luce rossa, con sconti su molti marchi.

Mentre si cercano offerte Black Friday su elettrodomestici o grandi acquisti, la cura di sé non va dimenticata. Anche in questo periodo molti marchi di skincare, haircare e benessere propongono sconti sensibili su prodotti che si usano ogni giorno, dal siero alla crema idratante.

Skincare: sconti su creme, sieri e routine

Chi vuole rinnovare la crema idratante o provare un retinolo può trovare promozioni su diversi brand. Jones Road Beauty offre la spedizione gratuita sopra i 55 dollari, mentre OneSkin applica il 15% con l’abbonamento. Proactiv propone il 20% in più sulle routine da 90 giorni, Barefaced fino al 30% di sconto e SKINN Cosmetics fino al 30% su tutto il sito. Medik8 concede il 15% sul primo ordine con spedizione gratuita sopra i 60 dollari, Elemis il 30% con regali inclusi e Ilia il 25%. Goop Beauty e Baebody offrono il 10% e il 15% sul primo acquisto. Per Le Gushe le offerte non sono ancora annunciate.

Capelli e cura personale

Per i capelli, Divi offre la spedizione gratuita sopra i 45 dollari, Sans il 15% sul primo ordine con kit natalizi e Sproos il 10% su tutto il sito. Dyson consente il 10% con registrazione, mentre Shark offre la spedizione gratuita sopra i 99 dollari. Per gli uomini, Dollar Shave Club e Braun hanno promozioni sull’intero sito, Particle il 25% e BaByliss la spedizione gratuita sopra i 99 dollari. Salt & Stone regala un mini bagnoschiuma sopra i 65 dollari, mentre OSEA concede il 10% sul prossimo ordine.

Luce rossa e benessere

Chi valuta una maschera a luce rossa trova sconti rilevanti: Omnilux fino a 300 dollari, iRestore fino a 900 dollari, HigherDose fino al 40% e Therabody fino al 40%.

Una routine di cura personale costante aiuta a gestire lo stress, migliorare il sonno e mantenere la concentrazione, soprattutto nei periodi con molti impegni. Per orientarsi tra le offerte conviene preparare una lista dei prodotti desiderati, evitando acquisti d’impulso e resi. Anche iscriversi alle newsletter dei marchi permette spesso di ottenere sconti aggiuntivi.