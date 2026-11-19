Il flippy bob, caschetto con le punte rivolte verso l'esterno, torna a far parlare di sé. Ecco da dove nasce e come si modella.

Gli anni ’60 continuano a ispirare la moda, e l’hairstyling non fa eccezione. Tra i tagli che riprendono quel decennio c’è il flippy bob, un caschetto con le estremità che si arricciano verso l’esterno. La sua forza sta nel contrasto tra una base ordinata e una punta mossa, che aggiunge movimento anche a un taglio classico.

Di solito il flippy bob arriva all’altezza del mento o delle spalle. Le punte, modellate all’insù, gli danno un tocco vintage, ma la forma si adatta bene anche a look contemporanei. Non si tratta di un caschetto liscio e uniforme: il protagonista è proprio il movimento delle lunghezze.

Dalle icone degli anni ’60 alle celebrità di oggi

Il riferimento più noto resta Marlo Thomas nella serie That Girl, con un caschetto voluminoso e le punte aperte verso l’esterno. Lo stile è poi passato alla cultura pop degli anni ’90 e 2000: il personaggio di Rachel Green in Friends, interpretato da Jennifer Aniston, ne ha sfoggiato diverse varianti, così come le gemelle Olsen, spesso con lunghezze scalate e punte leggermente rialzate.

Oggi il taglio è tornato grazie a Ariana Grande e Gigi Hadid. Le versioni possono essere eleganti e composte oppure volutamente spettinate, e questo rende il flippy bob adatto a stili diversi.

Come modellare il flippy bob

La cura va concentrata sulle punte. Dopo aver applicato un termoprotettore, si asciuga la chioma con una spazzola rotonda, portando le lunghezze verso l’esterno e dirigendo il phon dall’alto verso il basso. Per una curva più netta si può usare la piastra, ruotando delicatamente il polso verso l’esterno negli ultimi centimetri.

Chi preferisce un effetto più morbido può ricorrere a una spazzola modellante o a un ferro, senza accentuare troppo la piega. Per finire, una lacca leggera mantiene la forma senza irrigidire i capelli, mentre qualche goccia di prodotto lucidante valorizza le lunghezze. Il caschetto può avere riga centrale o laterale, con effetto wet o piega classica.