Il cerchietto per capelli è tra gli accessori più richiesti del 2026. Ecco perché è tornato in primo piano e come portarlo.

Non tutte le tendenze sopravvivono alla stagione in cui nascono. Alcune scompaiono prima ancora di conquistare il pubblico, altre invece coinvolgono tutti, dalle celebrities ai content creator fino alle persone comuni. Il cerchietto per capelli appartiene a questa seconda categoria: è un accessorio che si adatta a capelli lisci, mossi, sciolti o raccolti, con o senza frangia, e che aggiunge sempre qualcosa al look. Il suo punto forte è la praticità, un requisito che rende l’oggetto facile da indossare e da reinterpretare.

Il cerchietto non è una novità. Era molto popolare tra la fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000, quando si portava per creare acconciature grintose oppure più raffinate. Dopo un periodo di declino, è tornato in grande stile grazie a make-up sparkling, mollette colorate distribuite tra le ciocche e video su TikTok che hanno riportato in auge la Y2K aesthetic. Ciò che un tempo era un accessorio dell’infanzia è diventato un alleato per l’età adulta.

Il cerchietto a zig zag per dare volume

Il cerchietto a zig zag è la soluzione più rapida per ottenere una pettinatura grintosa. Grazie alla sua forma particolare, in pochi istanti crea volume nella zona delle radici e mantiene la chioma in ordine. Su capelli lunghi e lisci, oppure leggermente mossi sulle lunghezze, aggiunge movimento al risultato finale proprio per via della sua forma dinamica. Richiede pochissimo tempo e nessuna abilità particolare.

Acconciatura bon ton con il cerchietto

Per un look ispirato agli anni ’60 basta lavorare la capigliatura per renderla bombata e fissarla con un cerchietto. Il segreto per far sembrare questa idea vintage attuale nel 2026 è mantenere tutto spontaneo, scegliendo un liscio morbido che dia ariosità alla chioma e un risultato molto effortless.

Cerchietto e frangia per valorizzare il taglio

La frangia, soprattutto nella versione lunga, può essere spostata di lato e trasformata in ciuffo. Va d’accordo con il cerchietto perché i due elementi condividono lo stesso mood. La frangia funge già da accessorio del taglio e impreziosisce anche code e semiraccolti essenziali. Il cerchietto ne valorizza il lato più sofisticato, portando a scegliere un outfit elegante in armonia con questo stile.