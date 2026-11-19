Un trucco veloce, realizzabile in cinque minuti, pensato per esaltare l'unicità del viso invece di nasconderne i difetti.

Un make-up veloce, da eseguire in cinque minuti con pochi prodotti, che punta a far emergere l’unicità di ciascun volto. È questa l’idea alla base del lavoro di Paolo Guatelli, make-up designer e ideatore di linee di trucco e di tendenze. Con il progetto Shape Mind Soul, Guatelli considera la bellezza il risultato dell’armonia tra forma, mente e anima.

La collaborazione con Zhor e la filosofia Shape Mind Soul

La collaborazione con Zhor, boutique profumeria di via Montenapoleone, nasce da una sintonia di valori più che da un rapporto commerciale. Zhor non vende make-up, ma ha riconosciuto nella visione di Guatelli un approccio coerente con la propria. Il brand di Guatelli lavora su tre livelli: la forma, cioè il corpo su cui il trucco tradizionalmente agisce; la mente, legata al metodo di utilizzo, che trasforma il trucco in un gesto breve da ripetere ogni mattina; e l’anima, che passa attraverso il benessere personale. Le texture, i profumi e gli aromi dei prodotti sono studiati per coinvolgere i sensi.

Morfopsicologia e trucco: il volto come diario

Guatelli si occupa da molti anni di morfopsicologia, lo studio dei segni che la vita lascia sul viso. Ha seguito un corso di tre anni un quindicina o una ventina di anni fa e ha applicato lo studio su di sé, trovando un aiuto nei momenti difficili. Qualche anno fa ha integrato questo percorso con il trucco: il make-up, invece di correggere i difetti, modifica leggermente i volumi del viso e permette di esprimere il proprio carattere. Il lettore di Maxwell Maltz, autore di Psico-cibernetica, potrà riconoscere una riflessione simile, sviluppata però sugli effetti della chirurgia estetica. Secondo Guatelli, ogni intervento sul volto cambia il modo di relazionarsi con il mondo, perché modifica il rapporto tra occhi, naso e bocca, legati rispettivamente ai piani mentale, affettivo e istintuale.

Close Your Eyes e i valori Made in Italy e Nature Tech

L’esperienza Close Your Eyes prevede che l’ospite indossi delle cuffie e si lasci guidare dalla voce di Guatelli a occhi chiusi. Con le dita percorre il proprio viso e scopre tratti che lo specchio, di solito, non restituisce. Il progetto sarà proposto nei punti vendita come primo contatto con il cliente. I prodotti sono realizzati in Made in Italy e seguono la linea Nature Tech: un’integrazione tra ingredienti naturali e sintesi, che garantisce ipoallergenicità, tenuta e comfort. Guatelli precisa che i prodotti non sono interamente naturali, perché questi possono risultare rischiosi e non sempre offrono le prestazioni attese. I cosmetici sono testati dermatologicamente, testati per il nickel e per l’efficacia idratante.

Le tendenze del trucco: unicità senza giudizio

Per Guatelli la tendenza da seguire è la riscoperta dell’unicità, più che una palette di colori. Il colore resta benvenuto, ma il trucco deve valorizzare l’identità di chi lo indossa. Un make-up eccessivo, con troppe ombre e luci, attira l’attenzione proprio sulle parti che si vorrebbero nascondere. Guatelli racconta di non giudicare chi si trucca e di rifiutare l’approccio di chi fa sentire inferiore la cliente per fidelizzarla. Un rossetto deciso e un mascara bastano spesso a valorizzare il viso.