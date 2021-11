Wang Yaping è un’astronauta cinese che ha fatto la storia nel suo Paese per essere stata la prima donna cinese a compiere una passeggiata nello spazio partecipando all’attività extra veicolare della missione Shenzhou 13 iniziata il 7 novembre 2021.

Chi è Wang Yaping

Wang Yaping, astronauta cinese, è nata il 27 gennaio 1980 a Yantai, Shandong. Dopo il diploma alla Yizhong High School nel 1997, viene ammessa all’Accademia di volo di Changchun dell’Aeronautica militare dell’Esercito Popolare di Liberazione e si arruola nell’esercito nell’agosto dello stesso anno. Ricopre il ruolo di Vice Comandante di Squadrone e successivamente si aggrega al secondo gruppo di astronauti alla Divisione Astronauti della Pla, divenendo così la settima pilota militare di sesso femminile della storia cinese.

Come vice comandante dell’aviazione ha volato per 1567 ore, ottenendo la valutazione di pilota di seconda classe.

Carriera

Nel giugno 2013 diviene la seconda astronauta cinese come membro dell’equipaggio dell’astronave Shenzhou 10, che orbitò attorno alla Terra, e dopo l’attracco della stazione spaziale orbitante Tiangong-1.

Wnag Yaping è stata una delle due donne nello spazio nel 50° anniversario del Vostok 6, il primo volo spaziale di una donna, Valentina Tereshkova.

Mentre era a bordo del Tiangong-1, Wang condusse esperimenti scientifici e impartì una lezione di fisica agli studenti cinesi attraverso una trasmissione televisiva in diretta.

È divenuta la prima astronauta di origine cinese ad aver compiuto una passeggiata nello spazio partecipando alla prima attività extraveicolare della missione Shenzhou 13, insieme al comandante della missione Zhai Zhigang. L’operazione è iniziata il 7 novembre 2021 quando Zhai e Wang sono usciti dalla stazione spaziale Tiangong. Il terzo componente della missione Ye Guanfu è rimasto all’interno della stazione per fornire assistenza dall’interno della stazione.

La China Manned Space Agency ha specificato che lo scopo delle attività extra veicolari è quello di montare nuovi componenti sul braccio robotico della stazione, da usare in futuro per esercitazioni durante le manovre e le operazioni di soccorso; altro obiettivo è effettuare l’esame della sicurezza e delle prestazioni dei dispositivi di supporto, testando anche un nuovo tipo di tuta.

Wang Yaping, in merito alla sua carriera nello spazio, in patria è la Dea Volante; inoltre è stata eletta per un mandato di cinque anni come deputata al National People’s Congress (NPC) nel marzo 2018.