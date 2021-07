La corsa allo spazio è ripresa con vigore, senza Guerra Fredda sullo sfondo e con i nuovi protagonisti del terzo millennio. Siamo entrati nell’era della corsa al turismo spaziale, aperta dall’imprenditore Richard Branson, che con la sua Virgin Galactic ha volato ad un’altitudine di circa 80/90 km dalla Terra.

Ma nell’anniversario del primo allunaggio si prepara a partire un’altra missione spaziale, capitanata da Jeff Bezos. A bordo del razzo New Sheperd il CEO di Amazon porterà con sé tre persone in un volo spaziale. Fra loro, ce n’è una che ha aspettato questo momento per più di mezzo secolo.

Chi è Wally Funk

Nasce nel 1939 la famosa passeggera di Bezos, Wally Funk. Fin da bambina è affascinata dagli aeroplani e da adolescente smonta e costruisce i modellini da sola.

A soli 16 anni entra già al college e appena diciannovenne ottiene il brevetto da pilota. Un’anno dopo era già istruttrice di volo. Continuando con la scuola di aviazione si specializza nel volo di vari aeromobili, ricevendo anche numerosi riconoscimenti per i suoi traguardi. Wally Funk ha insegnato a volare a più di 3000 persone ed è una vera pioniera nel suo campo. Nel 1971 diventa la prima donna ispettrice della Federal Aviation Administration, la più importante agenzia governativa americana che controlla l’aviazione civile, mentre nel 1974 è la prima donna investigatore della sicurezza aerea per il National Transportation Safety Board.

Il posto negato alla NASA

Nel 1961 Wally partecipa al Mercury 13, un programma nel quale 13 donne vennero sottoposte allo stesso addestramento del Mercury 7, il gruppo dei primi astronauti della NASA per dimostrare come non contasse l’appartenenza al sesso per essere un buon pilota. Wally completò il programma rientrando tra le prime tre, superando brillantemente tutti i complessi testi fisici e psicologici. In un video pubblicato da Jeff Bezos racconta:

Mi dissero che avevo fatto meglio o completato il lavoro prima di tutti i ragazzi.

Aveva ottenuto ciò che sognava da sempre: un posto per andare nello spazio. Lo ha fatto con fatica, impegno e dedizione. Nonostante questo il governo federale decise che le donne, in quanto tali, non erano pronte per lo spazio e quindi non doveva essere permesso loro di utilizzare le strutture militari necessarie per l’addestramento spaziale. Così, il sogno delle donne del Mercury 13 s’infrange. Si dovrà aspettare il 1983 per la prima statunitense nello spazio, l’astronauta Sally Ride. Ma finalmente, per Wally, il momento del riscatto arriva 60 anni dopo.

Nello spazio a 82 anni

Jeff Bezos non è ancora nato quando a Wally viene negato il permesso di partecipare alle missioni spaziali, ma imparerà a conoscere la sua storia e, quando arriva il momento, non ha dubbi sul da farsi. Per il primo viaggio spaziale organizzato dalla sua società Blue Origin vuole accanto a sé la persona che ha aspettato più a lungo questo momento, e che forse più se lo merita: Wally Funk. Con la presenza della famosa aviatrice Bezos ha voluto senz’altro lanciato un importante messaggio sociale, ma anche battere un record importante: Wally sarà la persona più anziana ad essere lanciata nello spazio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jeff Bezos (@jeffbezos)

Ecco che l’equipaggio per il 20 luglio 2021 è pronto: Jeff Bezos, suo fratello Mark, il diciottenne Oliver Daeman e Wally Funk, la quale a chi le chiede come si senta risponde di non stare più nella pelle.

LEGGI ANCHE: Chi è Valentina Tereshkova: storia della prima donna nello spazio