Un compleanno da ricordare

Il 8 maggio è una data che rimarrà impressa nella memoria di Vittorio Sgarbi, non solo per il suo 73esimo compleanno, ma anche per il significato profondo che questo giorno rappresenta. Dopo un lungo periodo di ricovero al Policlinico Gemelli di Roma, a causa di una grave depressione, il critico d’arte ha finalmente ritrovato la voglia di vivere. Questo compleanno segna l’inizio di una nuova fase della sua vita, accompagnato dall’amore della sua compagna, Sabrina Colle.

Il dolce messaggio di Sabrina

Sabrina Colle ha voluto celebrare questo momento speciale con un dolce messaggio sui social, condividendo una foto inedita che ritrae i due intenti a scambiarsi un tenero bacio davanti a una scultura. La dedica, ricca di emozione, non solo celebra il compleanno di Sgarbi, ma anche il suo ritorno a casa. Con parole toccanti, Sabrina ha scritto: “La pace sia con voi” è la benedizione che arriva dappertutto e anche a te, amore mio, che mi hai fatto vedere il Mondo in una maniera originale e mai scontata”. Questo messaggio rappresenta non solo un gesto d’amore, ma anche un invito a guardare alla vita con gioia e speranza.

Un amore che supera le avversità

La relazione tra Vittorio e Sabrina è un esempio di come l’amore possa resistere alle tempeste della vita. Nonostante le difficoltà e le sfide, i due sono rimasti uniti, affrontando insieme le prove del tempo. Sabrina ha raccontato che, nonostante i tradimenti del compagno, non ha mai pensato di lasciarlo. “Il legame tra noi è speciale”, ha dichiarato, sottolineando come Vittorio si sia impegnato a dimostrare il suo amore anche in momenti difficili. Questo amore, che sfida le convenzioni, è un esempio di resilienza e dedizione, mostrando che, nonostante tutto, l’affetto e il sostegno reciproco possono vincere su qualsiasi avversità.

Il ritorno alla vita e all’arte

Dopo il ricovero, Vittorio Sgarbi ha ripreso in mano la sua vita, dedicandosi nuovamente all’arte e alla cultura. Ha iniziato a visitare le mostre che aveva perso durante il suo periodo di malattia, riscoprendo la bellezza che lo circonda. “Cammino molto e leggo tanto”, ha dichiarato, evidenziando come la vicinanza di Sabrina sia stata fondamentale per il suo recupero. La sua passione per l’arte e la cultura è tornata a brillare, e con essa anche la sua voglia di vivere. Questo nuovo inizio rappresenta non solo una rinascita personale, ma anche un’opportunità per condividere la sua visione del mondo con gli altri.