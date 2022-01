Anche se in alcuni casi risulta davvero difficile crederlo, anche l’Olimpo dei vip è composto da esseri umani esattamente come noi, che compiono gli anni esattamente come noi “comuni mortali”. Ecco quindi chi sono i famosissimi che nel 2022 compiono un quarto di secolo!

I vip che compiono 50 anni nel 2022

Che sia fortunata genetica o semplicemente l’intervento di trucchetti estetici, è impossibile negarlo: molti vip sulla soglia dei 50 anni appaiono davvero in gran forma! Ma chi sono i famosissimi classe 1972?

Scopriamolo insieme in questo articolo e divertitevi anche a scoprire se tra questi nomi celebri, ce n’è qualcuno con cui condividete la data di nascita!

I vip che compiono 50 anni nel 2022 all’estero

Iniziamo la lista con Jennifer Garner l’attrice è un’Ariete e raggiungerà il quarto di secolo il 17 aprile del 2022. Il 2 maggio sarà il turno di Dwayne Johnson, meglio conosciuto come The Rock, nato sotto il segno del Toro. Agosto è invece il mese di un Leone e di una Vergine. Stiamo parlando di Ben Affleck, che tra l’altro è l’ex marito di Jennifer Garner e compirà 50 anni il 15 e Cameron Diaz, che ormai dal 2018 ha deciso di ritirarsi dal mondo del cinema e compirà gli anni a fine mese, ovvero il 30.

Il 27 settembre 2022 sarà l’affascinante Gwyneth Paltrow, nata sotto il segno della Bilancia, a raggiungere la soglia degli “anta”. Dello stesso segno zodiacale anche di un celebre rappresentante della scena rap americana: Eminem, che compirà 50 anni il 17 ottobre. Il londinese Jude Law invece dovrà aspettare la fine dell’anno, ovvero il 29 dicembre. Del segno del Capricorno, l’attore sarà infatti uno degli ultimi della classe del 1972 a spegnere le sue candeline.

I vip italiani

Non possiamo non citare anche i vip italiani che compiranno 50 anni nel 2022. Uno su tutti Nek, nato sotto il segno del Capricorno. Il cantautore dagli occhi di ghiaccio ha compiuto 50 anni il 6 gennaio. A spegnere le candeline ad aprile saranno invece un Ariete e un Toro, ovvero Gianluca Grignani e Anna Falchi. Il primo, principale esponente dei cantautori italiani della sua generazione li raggiungerà il 7 aprile, la seconda invece, attualmente alla conduzione de “I fatti vostri” sulla Rai, li compirà il 22. Rimaniamo nel segno del Toro con Laura Freddi, attualmente opinionista al Grande Fratello Vip, in sostituzione a Sonia Bruganelli (ex fidanzata storica di Paolo Bonolis la prima, attuale moglie la seconda). La Freddi raggiungerà i suoi primi “anta” il 19 maggio.

Ad inizio giugno sarà il turno di due Gemelli: il 3 giugno per la scrittrice Michela Murgia e il 4 per Pif, conduttore radiofonico ed ex iena. A chiudere il mese ci sarà Fabio Volo, il conduttore radiofonico è del segno del Cancro e festeggerà i 50 anni il 23 giugno. Il 6 agosto invece sarà la volta di un Leone: Benedetta Parodi, padrona di casa di Bake Off Italia. Chiudono la lista dei vip italiani uno Scorpione e un Capricorno: Alessia Marcuzzi compirà infatti gli anni l’11 novembre, mentre Morgan, genio e sregolatezza, li compirà il 23 dicembre.