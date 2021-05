Come molte ragazze, tra cui per esempio Ambra Angiolini, si fa conoscere con l’iconico programma “Non è la Rai”. Scopriamo la storia di Laura Freddi e del suo percorso fino al successo.

Chi è Laura Freddi

Laura Freddi (Roma, 19 maggio 1972) è una conduttrice televisiva, showgirl e cantante italiana.

Inizia a farsi notare nel mondo dello spettacolo attraverso il concorso “Teen Agers” di Cavalese nel 1989 che la porta ad ottenere una parte in “Ottobre rosa all’Arbat” di Adolfo Lippi. Dopo questa piccola apparizione sul grande schermo, si apre per lei la possibilità di farsi conoscere anche in televisione.

Si fa notare nel 1992 con Gianni Boncompagni in “Non è la Rai” nel ruolo di protagonista che mantiene per ben due stagioni, per poi passare al programma “Belli freschi” che conduce con Paolo Bonolis, con cui successivamente intraprende una storia d’amore. Seguono una serie di programmi di grande successo come “Segnali di fumo”, “Striscia la notizia” e il “Festivalbar” nell’edizione del 1995. L’anno successivo presenta insieme a Gerry Scotti e Natalia Estrada “Il Quizzone”, dove viene riconfermata anche l’anno successivo e quello dopo ancora con Amadeus.

L’inizio del successo di Laura Freddi

Torna sul piccolo schermo nel 2001 con “Buona Domenica” programma che conduce per oltre quattro anni insieme a Maurizio Costanzo, Luca Laurenti e Claudio Lippi. Successivamente conduce con Claudio Bisio “Zelig Tour 2003” e alcuni programmi o episodi televisivi occasionali. Conduce infatti show musicali ma anche manifestazioni e festival.

La conduzione ottiene sempre un ruolo più importante nella sua vita e infatti nel corso del nuovo millennio si dedica a programmi su moda, ma anche cinema fino a condurne due in radio su Rai Radio 1. Si icordano “Sanremo? No comment” diventato poi “No comment” con presenza giornaliera. Cura su Sky Vivo una rubrica settimanale dedicata alla poesia e presenta il noto concorso “Miss Italia” per alcune edizioni.

Laura Freddi presentatrice a tutto tondo

Nel 2012, sotto direzione del grande Maurizio Costanzo, diventa una conduttrice di “Vero Capri” presentando buona parte dei programmi presenti nel palinsesto. Negli stessi anni interpreta anche una parte come attrice per il cortometraggio “Punti di Vista” ma diventa anche testimonial per l’Associazione Nazionale Tumori dimostrando la varietà dei lavori e dell’attenzione alle diverse tematiche che la toccano.

Seguono una seriedi progetti su Vero TV dedicati al mondo della cucina e uno con Enzo Iacchetti nel 2015 grazie alla conduzione di “Cabaret Amore Mio”. Nello stesso anno partecipa a “Tale e quale show”, il programma Rai condotto da Carlo Conti e l’anno successivo al reality show “Grande Fratello Vip” arrivando alla fine del programma posizionandosi in quinta posizione. Non termina qui la sua partecipazione a programmi televisivi poichè nel 2017 prende parte a “Celebrity Bake Off”, programma di RealTime.

Per quanto riguarda la vita privata della conduttrice, sono note le relazioni intraprese con altri esponenti del mondo dello spettacolo. La prima con Paolo Bonolis, conosciuto agli esordi della carriera, segue quella con Fabio Galante e con Dianele Bossari. Promette però amore eterno solo a Claudio Casavecchia con cui si separa in realtà due anni dopo il matrimonio. L’ultima relazione leha portao Ginevra, nata dall’amore con Leonardo D’Amico.