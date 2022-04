Floriana Secondi, a Verissimo, ha raccontato che il figlio l’ha criticata dopo l’Isola dei Famosi, tanto da non volerle parlare per diversi giorni.

Floriana Secondi criticata dal figlio: “Non mi ha voluto parlare”

Floriana Secondi, nel salotto di Silvia Toffanin, ha ripercorso la sua esperienza all’Isola dei Famosi, che è stata molto complicata.

Floriana è stata molto criticata e in diverse occasioni ha discusso con i suoi compagni. Il figlio non ha gradito il suo atteggiamento. “Non mi ha voluto parlare per giorni” ha spiegato la donna. “Mi sento di spiegare alle persone a casa che è un reality tosto. Il conto più difficile che ho dovuto fare è con la noia. Ero tanto tempo da sola, e ho coperto ruoli che nessuno ha ricoperto” ha raccontato Floriana.

Floriana Secondi ammette i suoi errori

Floriana Secondi ha compreso gli sbagli che ha commesso in Honduras, che l’hanno poi portata all’eliminazione. “Io ho imparato e capito quali sono stati i miei sbagli: mi sono persa, mi sono preoccupata troppo del fare o del non fare degli altri, degli escamotage degli altri, e ho perso il mio obiettivo. Questo è stato il mio più grande problema e mi sono persa, non ho più cercato di pensare ad essere quello che volevo, quindi mi arrabbiavo con tutto quello che notavo di sbagliato ed è quella la brutta figura che ho fatto” ha spiegato l’ex naufraga.

Le critiche del figlio

In tanti hanno giudicato il percorso di Floriana Secondi e anche la famiglia non ha accettato i comportamenti che ha avuto. “Mio figlio non mi ha voluto parlare per un po’ di giorni, lui è diverso da me, ci è rimasto malissimo, anche il mio compagno. Ho poi dovuto fare i conti a casa con le persone che mi vogliono bene veramente, e sono stata criticata tantissimo giustamente” ha spiegato. Floriana ha spiegato che il figlio è molto critico, è il suo giudice. “Lui è il mio opposto, il mio alter ego: lui è calmo, non è irrequieto come me, e pensa tanto prima di agire. Mi ha detto: ‘Mamma, potevi fare meglio, sono arrabbiato che sei tornata, volevo vincessi tu” ha aggiunto l’ex naufraga. “Il mio compagno poi mi ha fatta nera perché è ancora più giudizioso di mio figlio, ha detto che era rimasta male” ha concluso.