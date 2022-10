Verissimo, Dodi Battaglia parla del suo “tracollo”

Dodi Battaglia ha chiarito: "Tra me e i Pooh non ci sono dissapori".

Sabato 22 ottobre Dodi Battaglia è stato ospite a Verissimo. Nel corso della sua intervista da parte di Silvia Toffanin, il cantante ha parlato di quello che lui ha definito un vero e proprio “tracollo”, ossia, il malore che ha avuto nel corso di un suo recente concerto a Bologna.

Dodi ha proposto alcuni chiarimenti su quanto accadutogli, spiegando inoltre come non vi sia alcun dissapore con gli altri ex membri dei Pooh. Dopo aver superato questo periodo poco felice, Dodi ha affermato di essere pronto “per la prossima avventura”.

Dodi Battaglia: il malore mentre cantava

Dodi Battaglia ha dichiarato nel salotto di Verissimo: “Ho avuto un malore, mi sono spaventato, ma ora sto bene”. L’ex chitarrista dei Pooh ha spiegato di essersi sentito male a causa dei medicinali e per il dispiacere di non aver potuto presenziare a una serata organizzata in onore del compianto Stefano D’Orazio.

Dodi ha inoltre raccontato: “Verso settembre ho letto dei commenti su mio ‘fratello’ Stefano (Stefano D’Orazio nda) e mi hanno fatto molto male e lì è stato un po’ un tracollo”. Dodi ha aggiunto: “I Pooh sono il mio cuore, la mia vita”.

Nessun dissapore con i Pooh

Dodi Battaglia ha chiarito una volta per tutte: “Tra me e i Pooh” non ci sono dissapori”. Come informa Dilei.it in molti avevano ipotizzato che potessero esserci state incomprensioni tra Dodi ei suoi amici/colleghi, ma non è vero nulla.

L’artista ha poi raccontato di quando in gioventù ebbe occasione di aprire un concerto di Jimi Hendrix: “Ai tempi suonavo la chitarra da poco … Ho suonato un pezzo di Jimy Hendrix, Foxy Lady … L’ho suonato poco prima del suo concerto ed è andata bene”.