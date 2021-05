Il verde pastello è il colore per eccellenza della primavera 2021, perfetto sia per l’abbigliamento che per il make-up occhi, senza dimenticare la nail art.

Verde pastello colore primavera 2021

Delicato, fresco, elegante e super versatile: il verde pastello è quel colore a cui proprio non si può rinunciare nella mezza stagione.

Si abbina perfettamente con moltissime altre nuances, dai toni sorbetto alle sfumature più basic del nero e del bianco.

La primavera 2021 si tinge dunque di tonalità pastello, dal ceruleo al rosa, dal giallo al lilla, ma il posto d’onore è sicuramente del verde. Perfetto per i capi d’abbigliamento, sta benissimo sotto forma di accessori e calzature e, per chi ama osare, fa un figurone come ombretto sugli occhi.

Chi invece non se la sente proprio di indossare un nuovo colore, può optare per una manicure. Il risultato sarà sempre e solo uno: look alla moda, chic e perfetti per moltissime occasioni.

Ecco quindi qualche idea su come usare e sfruttare al meglio le potenzialità del verde pastello.

Verde pastello colore primavera 2021: moda

Si parte subito col botto. L’outfit ideale della primavera è formato da set combinati e perché non sceglierli proprio in verde pastello? Il risultato sarà un look super versatile: sportivo con la presenza di sneakers e t-shirt, elegante se impreziosito con camicia e scarpe con il tacco o mocassini.

Giornate piovose che sembrano autunno inoltrato? Niente paura, per dare un tocco di spensieratezza si può rallegrare la giornata con un maxi cardigan verde. Bello sopra top e jeans, ma perfetto anche con degli shorts.

Un modo alternativo per indossare il verde? Con dei pantaloni. Che siano in lino, in cotone o in ecopelle, hanno il pregio di diventare il pezzo forte di ogni look. I colori con cui stanno meglio? Sicuramente il lilla, provare per credere.

Abbronzatura o no, i sandali o le mules verdi sono quelle calzature che non possono assolutamente mancare nella scarpiera della primavera 2021. Perfetti per andare in ufficio, sono l’ideale anche per una passeggiata o un aperitivo in città.

La borsa è l’accessorio per eccellenza. Per ravvivare un look basic, evitando la banalità, si può optare per una maxi bag verde. Bellissima con outfit total white, ma anche con abbigliamento verde per creare continuità.

Verde pastello colore primavera 2021: beauty

Le idee per abbigliamento e accessori verdi non mancano, ma questa tonalità è perfetta anche per il make-up. Il verde è un colore super sottovalutato nel beauty e anche i make-up artist non lo usano moltissimo.

In realtà, sta benissimo a chi ha occhi marroni, color bosco, ma anche che rimandano al verde marino. Si può azzardare con un trucco occhi total green con l’utilizzo di ombretti, ma si può anche scegliere di realizzare un make-up sfruttando matite e eyeliner verdi, in modo da mixarlo con altre tonalità.

Chi ama la stravaganza e i make-up elaborati, non può non provare a realizzare un make-up verde su tutta la palpebra, su cui aggiungere disegni floreali. Tra i più belli ci sono sicuramente le margherite, fiore primaverile per eccellenza.

E che dire della manicure verde? Le unghie green stanno bene sia a pelli chiare che a quelle più scure. Sono eleganti e sobrie, risultando quindi non eccessive e super versatili.

Per le amanti della nail art più elaborata, al posto di realizzare unghie total green, l’ideale è realizzare dei mix sfruttando gli abbinamenti con il bianco, il rosa e l’azzurro.

Leggi anche: “Arancione: il colore di tendenza nella primavera 2021 per moda e beauty”.